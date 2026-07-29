Castilla-La Mancha confirma un caso de fiebre hemorrágica Crimea-Congo en un hombre de 46 años del área de Puertollano

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha confirmado un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en la comunidad autónoma. Se trata de un varón de 46 años. La zona donde se ha registrado el caso es en el área sanitaria de Puertollano, en la provincia de Ciudad Real.

El director general de Salud Pública, Joaquín Torres, ha resaltado que la fiebre hemorrágica Crimea-Congo es una enfermedad viral que es transmitida generalmente por garrapatas; concretamente por un tipo especial de garrapata que se llama la Hyalomma, de procedencia africana.

Se trata de una zoonosis relacionada con la ganadería. Esta es una enfermedad poco frecuente en Europa y España, aunque es endémica en África.

Los síntomas de esta enfermedad constan fundamentalmente de dos fases: una primera fase que empieza con fiebre brusca, normalmente dolor de cabeza y dolor muscular; posteriormente, puede venir una fase hemorrágica, que es la etapa que presenta mayor gravedad y que puede tener mayor transmisión.

Desde la Dirección General de Salud Pública se quiere transmitir una serie de recomendaciones como intentar no ir campo a través, intentar utilizar los senderos porque las garrapatas están en las hierbas y aprovechan, con el roce, a posarse en el ser humano.

Después de salir al campo, se recomienda revisar la ropa, el cuerpo y el cuero cabelludo, zonas en las que pueden quedar ocultas las garrapatas. Asimismo, en muchos casos puede ser de utilidad el uso de repelentes específicos para garrapatas cuando se acuda a un espacio natural.

Trasladado al Gómez de Ulla

El paciente ha sido trasladado a la Unidad de Enfermedades Infecciosas de Alto Riesgo del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

El transporte sanitario se ha realizado mediante un dispositivo específicamente preparado para este tipo de situaciones, aplicando en todo momento los protocolos de bioseguridad y las medidas de protección establecidas, con el fin de garantizar la seguridad del paciente, de los profesionales intervinientes y del entorno.

La Dirección General de Salud Pública mantiene activados los protocolos de vigilancia epidemiológica y seguimiento previstos para este tipo de situaciones, en coordinación con los servicios asistenciales y las autoridades sanitarias competentes.