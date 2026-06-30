Las Urgencias del Hospital de Albacete, al límite: más de 400 pacientes en un día y 18 a la espera de ingreso, según CSIF

Imagen de la entrada a las Urgencias del Hospital de Albacete. Manu EFE

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la "grave situación de saturación" que atraviesa el Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Albacete, que este lunes ha vivido un pico de presión asistencial con más de 400 pacientes atendidos, 18 de ellos pendientes de ingreso por falta de camas disponibles.

De ahí que haya emplazado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a la "adopción inmediata" de medidas para "garantizar una atención sanitaria segura y unas condiciones de trabajo dignas para los profesionales".

Según relata la central sindical en una nota de prensa, "la saturación alcanzó tal nivel que ni siquiera había camillas disponibles en la puerta de Urgencias", obligando a algunos pacientes a permanecer en sillas de ruedas pese a que su estado clínico requería permanecer tumbados.

Entre los casos registrados se encontraba el de una persona mayor con hipotensión que no pudo ser acomodada en una camilla por la falta de espacio, una circunstancia que, "además de comprometer la calidad asistencial, supone un evidente riesgo para la seguridad del paciente", recuerdan.

Raúl Salmerón, delegado de CSIF Sanidad Albacete, ha señalado que “la situación es dramática".

"Incluso había compañeras al límite, totalmente sobrepasadas e impotentes. Las camillas llegaban hasta el box 14, en doble fila, una imagen más propia de otros tiempos como la pandemia”, ha relatado.

Cierre de la SAU

CSIF ha recordado que desde la pasada Navidad permanece cerrada la SAU (Sala de Servicios auxiliares de Urgencias), "una unidad dotada con 12 camas que permitiría aliviar significativamente la presión sobre el Servicio de Urgencias".

"Mantener clausurada esta unidad mientras continúan produciéndose episodios de saturación resulta incomprensible", advierten.

Asimismo, señalan que a esta situación se suma que diferentes servicios hospitalarios ya han cerrado camas, lo que "evidentemente dificulta el ingreso hospitalario por falta de espacio", y que "el área de Observación también permanecía completamente llena, dificultando aún más el flujo asistencial".

La Central Sindical advierte además de que el inicio del periodo estival no puede servir de excusa para volver a reducir la capacidad hospitalaria.

“Aunque tradicionalmente se programan cierres de camas durante el verano bajo la previsión de una menor actividad, la realidad demuestra que continúan produciéndose importantes picos de demanda asistencial que hacen inviable disminuir los recursos disponibles. Es más, la Gerencia aún no ha comunicado su Plan de Contingencia para estos meses de verano mientras los trabajadores están totalmente superados”, explica Salmerón.

CSIF mantiene una denuncia ante Inspección de Trabajo por la "grave situación de sobrecarga laboral" que a su juicio atraviesan los profesionales del Servicio de Urgencias con "un deterioro terrible de las condiciones de trabajo desde hace muchos meses", en los que "la presión asistencial ha sobrepasado los límites razonables, poniendo en riesgo tanto la salud física y mental de los trabajadores como la calidad del servicio prestado a la ciudadanía".