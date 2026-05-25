Los técnicos sanitarios protestan en los hospitales de Castilla-La Mancha para pedir la reclasificación profesional

El personal técnico sanitario se ha concentrado este lunes en los hospitales de Castilla-La Mancha con motivo de la huelga convocada por CCOO por la reclasificación profesional.

El paro y la protesta llega después de que el pasado 21 de mayo se produjera una concentración ante el Ministerio de Hacienda para reclamar la autorización del gasto necesario para que el Ministerio de Sanidad pueda ejecutar de manera inmediata la reclasificación.

"El bloqueo supone un incumplimiento del acuerdo firmado y una falta de respeto hacia unos profesionales imprescindibles para el funcionamiento del sistema sanitario público", ha explicado el sindicato.

Según detallan, el acuerdo firmado en 2022 entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales más representativas, CCOO y UGT, recogía de forma clara la reclasificación de los técnicos superiores y medios del Sistema Nacional de Salud del personal técnico superior en el grupo B y el personal técnico medio en el grupo C1. Un hecho que supondría un ascenso de grupo respecto al que están encuadrados actualmente.

El plazo límite para ejecutar dicha reclasificación finalizaba en 2023, pero actualmente "los técnicos siguen sin ser situados profesionalmente donde les corresponde, según su titulación y sus competencias".

El sindicato ha asegurado que lleva "años luchando y reclamando el encuadre de este personal de acuerdo con sus estudios y con un reconocimiento que ya es real en Europa. Y continuará en su empeño para que obtenga el lugar que le corresponde por sus funciones, que son "cada vez más numerosas y complejas".

"Si persiste esta situación de bloqueo, continuaremos e intensificaremos las movilizaciones hasta lograr el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos", han sentenciado.