Núñez denuncia listas de espera "descontroladas" y exige un plan urgente de choque ante una sanidad "al límite"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado este miércoles la situación "absolutamente disparada y descontrolada" de las listas de espera sanitarias en la región y ha reclamado la puesta en marcha de un plan de choque para reducirlas.

A las puertas del Hospital Universitario de Albacete, Núñez ha asegurado que "jamás se ha esperado tanto como ahora" para ser atendido por un médico, someterse a una prueba diagnóstica o recibir una intervención quirúrgica.

El líder regional del PP ha recordado que su partido ha solicitado hasta en 105 ocasiones en las Cortes autonómicas la activación de un plan específico para reducir las listas de espera, iniciativas que —según ha señalado— han sido rechazadas en todas ellas por el PSOE y el presidente autonómico, Emiliano García-Page.

Núñez ha criticado el contraste entre el discurso del Ejecutivo regional y la situación real del sistema sanitario, afirmando que desde la llegada de Page al Gobierno "hay un 21 por ciento más de personas esperando una intervención quirúrgica".

"Fracaso sanitario"

Además, ha advertido de que "cerca de 100.000 castellanomanchegos necesitan atención sanitaria urgente y no la están recibiendo", lo que, a su juicio, evidencia "el fracaso en la gestión sanitaria del Gobierno regional".

"Jamás se había esperado tanto como ahora para recibir atención sanitaria en Castilla-La Mancha", ha insistido, al tiempo que ha acusado al Ejecutivo autonómico de "mirar para otro lado, negar la realidad y rechazar sistemáticamente las propuestas del Partido Popular".

Por ello, Núñez ha defendido la necesidad de "un cambio de Gobierno urgente" en la comunidad autónoma, al considerar que mientras continúe el actual Ejecutivo "la sanidad no mejorará y los ciudadanos seguirán pagando las consecuencias".

Pese a las críticas, el dirigente popular ha reiterado la disposición de su partido a colaborar con el Gobierno regional para adoptar medidas inmediatas que permitan reducir las listas de espera y garantizar una sanidad pública "de calidad, ágil y accesible" para todos los ciudadanos.