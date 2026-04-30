Las Cortes de Castilla-La Mancha inician el camino para que la Carrera Profesional Sanitaria quede blindada por ley

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado una resolución en la que instan al Gobierno de Castilla-La Mancha a promover una ley que blinde la carrera profesional sanitaria, un derecho que el Ejecutivo acaba de reactivar después de 14 años de paralización.

La propuesta del PSOE, que ha salido adelante con el apoyo de la mayoría socialista, la abstención de los diputados del PP y la negativa de los parlamentarios de Vox, insta al Gobierno a que presente en el próximo período de sesiones un proyecto de ley que "permita dotar de rango legal a la carrera profesional sanitaria, asegurando su estabilidad y continuidad en el tiempo".

La proposición ha sido defendida por el diputado del PSOE JoséAntonio Contreras, quien ha calificado el acuerdo con los sindicatos para recuperar la carrera profesional sanitaria como "una carrera de fondo de 11 años", los mismos que lleva Emiliano García-Page como presidente.

"No se puede pretender arreglar todo de la noche al día", ha afirmado el parlamentario, justo antes de defender un proceso que calificado como "riguroso, equilibrado y viable".

En cuanto a su compañero de bancada y presidente del grupo parlamentario socialista, Ángel Tomás Godoy, ha apuntado que en el año 2015 había 26.000 profesionales en la sanidad regional mientras que a día de hoy hay "casi 14.000 más, y todos ellos van a tener carrera profesional".

En este punto, ha lanzado un doble recado para el PP. Por una parte, ha instado a los disputados 'populares' a comprobar "si los profesionales que trabajan en los hospitales privatizados de la Comunidad de Madrid están cobrando la carrera profesional" y por otro les ha emplazado a apoyar los presupuestos de 2027 donde se incluirá la recuperación de este derecho.

El PP ve electoralismo

Desde la oposición, el 'popular' Juan Antonio Moreno Moya ha justificado el acuerdo en "intereses electorales" al tiempo que ha asegurado que la recuperación de la carrera profesional supone una "gran derrota" para Page.

En este sentido, ha apuntado que supondrá un incremento de 230 millones al erario público que "Page no tiene intención de poner" y ha recordado que no tendrá un reflejo en las nóminas de los profesionales hasta enero de 2027, "cuatro meses antes de las elecciones".

Para Moreno Moya, este acuerdo "arrancado a fuego y sangre" por los sanitarios ha hecho "hincar rodilla" al presidente autonómico, por lo que ha resumido que "para que la sanidad gane, Page ha tenido que perder".

Por último, desde el grupo parlamentario Vox su presidente, David Moreno, ha calificado en todo momento el pacto como un "preacuerdo" y ha argumentado que no se trata de una "recuperación real" de la carrera sanitaria como estaba planteada, sino de un modelo "adelgazado".

Respecto a la recuperación del derecho en este momento, lo ha justificado en que "a Page las cuentas no le salen las únicas que le importan, las de los votos para mantenerse en el poder".