El CESM alerta de las listas de espera del Hospital de Talavera en la última jornada de la semana de huelga médica

El presidente del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM), Jorge Juan Curiel, ha alertado del tamaño de las listas de espera del Hospital Universitario de Talavera de la Reina.

Por ello, ha exigido a la Junta "aumentar la plantilla para que los profesionales quieran ir y no prefieran marcharse a hospitales con más recursos".

Así lo ha expresado a las puertas del hospital, durante el último día de concentraciones con motivo de la huelga nacional convocada esta semana para exigir al Gobierno de España un estatuto marco propio.

Curiel ha lamentado el estado de las listas de espera en el hospital talaverano, con servicios como Oftalmología con una demora de hasta dos años, debido al "déficit de profesionales".

Huelga

En cuanto a la huelga, ha agradecido el esfuerzo de sus compañeros sanitarios para apoyar las protestas. Y ha asegurado que las concentraciones han tenido resultados positivos, como "la consecución de que se reactive la recuperación de la carrera profesional sanitaria en Castilla-La Mancha".

Sobre los datos de seguimiento de esta última semana, ha precisado que "han sido similares o incluso algo superiores" a los de anteriores convocatorias.

También se ha referido a los próximos días de huelga autonómica, programada para mediados de julio, asegurando que "la carrera profesional solo era el primer punto de las reclamaciones".

Asimismo, desde el sindicato han mostrado "agradecimiento" a la ciudadanía por su "comprensión, apoyo y respeto" durante estos días.

"El sistema sanitario no puede sostenerse sobre la sobrecarga estructural de sus profesionales, ni es aceptable mantener condiciones laborales que dificultan la cobertura de plazas y comprometen la calidad asistencial", han criticado.

Reivindicaciones

Entre las reivindicaciones, el sindicato considera imprescindibles las siguientes premisas:

- Abrir de forma inmediata un proceso de negociación real, efectivo y con interlocución directa con nuestra profesión a nivel del Gobierno.

- Avanzar hacia un Estatuto Propio de la Profesión Médica y Facultativa que reconozca sus singularidades.

- Regular adecuadamente la jornada y las guardias, garantizando límites claros, voluntariedad y una retribución acorde a su responsabilidad y penosidad.

- Dimensionar las plantillas en función de las necesidades reales del sistema sanitario, asegurando la calidad asistencial