Medio millar de médicos sale a la calle en Albacete para exigir al Gobierno un estatuto marco propio

Unos 500 médicos, según fuentes policiales, han salido a la calle en Albacete este martes para participar en una manifestación que ha recorrido la distancia que separa el Hospital General Universitario de la Plaza del Altozano.

El acto se enmarca en las actividades programadas en la cuarta semana de huelga nacional para reivindicar un estatuto marco propio. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha previsto concentraciones en las cinco provincias de Castilla-La Mancha durante toda la semana, pero el acto central ha sido dicha concentración en la capital albaceteña.

Una marcha en la que los facultativos han estado acompañados por una batucada y que ha cortado el tráfico de las calles más céntricas de la ciudad.

"Exigimos un estatuto propio para médicos y facultativos donde tengamos voz y voto útil, donde no decidan por nosotros. El Ministerio de Sanidad sigue sin dar su brazo a torcer y no se sienta a negociar de manera seria y responsable con el colectivo médico", ha lamentado el secretario de CESM en Albacete, Sergio García.

Asimismo, ha afirmado que la intención es "abrir el melón de la jornada porque ya está bien de utilizar fórmulas como atención continuada para hablar de jornadas interminables de hasta 60 y 70 horas a la semana".

Además, se ha referido al cambio de actitud del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), que "ha abierto el diálogo, como ha ocurrido con la puesta en marcha de la recuperación de la carrera profesional sanitaria".

Por último, ha denunciado que los servicios mínimos superan los de las vacaciones de Semana Santa, pero ha asegurado que el seguimiento se mantiene en el 75 % en los hospitales y en el 50 % en Atención Primaria. No obstante, ha puntualizado que en las zonas rurales no hay posibilidad de huelga por la falta de personal.

De su lado, el presidente del Colegio de Médicos de Albacete, Blas González, ha aprovechado para "pedir disculpas a la población". "No nos queda más remedio que hacer esto", ha reconocido.

Concentración en Ciudad Real

Previamente, en la mañana de este martes, el sindicato médico ha llevado a cabo una concentración silenciosa a las puertas del Hospital General Universitario de Ciudad Real.

La protesta ha consistido en tres minutos de silencio y ha simbolizado el "deterioro progresivo del sistema sanitario, la sobrecarga asistencial y la ausencia de interlocución con la profesión médica".