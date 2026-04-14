El Gobierno de Page y los sindicatos llegan a un acuerdo para reactivar la carrera profesional sanitaria

El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial han alcanzado este martes un principio de acuerdo con consenso unánime para la reactivación de la carrera profesional del personal estatutario.

Según ha informado el Gobierno de Castilla-La Mancha, se trata de un acuerdo que llega "fruto del proceso de diálogo desarrollado en las últimas semanas" y supone "un paso relevante para recuperar este sistema de desarrollo profesional".

El convenio será suscrito el próximo lunes 20 de abril en un acto institucional presidido por el jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, un evento que ensalzará el "carácter estratégico del pacto y el compromiso del Gobierno autonómico con el fortalecimiento y la mejora del sistema sanitario público".

Mesa de negociación.

Por su parte, los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial han acordado no continuar con las movilizaciones que se estaban llevando a cabo en las últimas semanas para pedir la reactivación de la carrera profesional.

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