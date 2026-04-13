Hasta tres días en Urgencias a la espera de cama: CSIF denuncia otro colapso en el Hospital Universitario de Toledo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de la "situación límite" que vive el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Toledo (HUT) con 57 pacientes a la espera de ingreso hospitalario. De ellos, lamentan que uno acumule hasta tres días de espera en "condiciones no adecuadas" y otros tres más de 48 horas.

CSIF señala que se trata de tiempos de espera excepcionales que evidencian un nuevo "colapso" asistencial y que podrían marcar un récord en la permanencia prolongada en este servicio.

En este sentido, el sindicato precisa que los usuarios que llevan más tiempo esperando en Urgencias son pacientes cardiólogicos que "no pueden acceder a planta por falta de camas con monitorización", además de que también faltan camas de aislamiento.

Junto a estas cuatro personas de mayor demora de ingreso, el resto de pacientes acumulan entre uno y dos días de espera, apunta el sindicato.

"Se está incumpliendo la normativa: el Decreto 45/2019, que regula los tiempos máximos de atención en los servicios de urgencia hospitalaria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, fija en un máximo de doce horas el periodo a ocupar una cama desde la solicitud administrativa de ingreso", recuerdan.

CSIF advierte de que esta situación no solo afecta a la calidad asistencial, sino que también supone un "riesgo para la seguridad y la salud de los pacientes", que permanecen durante días en "un entorno no diseñado para estancias prolongadas".

Además, advierten que repercute directamente en las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios, "sometidos a una sobrecarga constante".

Mayoría de pacientes geriátricos

Del total de pacientes pendientes de ingreso en el HUT, 27 corresponden al Hospital geriátrico del Valle, el cual ha alcanzado su total de ocupación hospitalaria.

El sindicato insiste en la "necesidad urgente" de adoptar medidas estructurales que permitan aliviar la saturación hospitalaria, retomar las obras de ampliación de Urgencias, incrementar los recursos disponibles y garantizar una atención digna tanto para pacientes como para profesionales, ya que lamentablemente esta situación no es nueva.