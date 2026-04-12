Paco Núñez pide "cuidar a los sanitarios" de Castilla-La Mancha y ve un "engaño" retrasar la carrera profesional

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido este domingo la recuperación inmediata de la carrera profesional sanitaria y ha advertido de que su partido "no va a aceptar con resignación" que esta medida se retrase al final de la legislatura.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios desde Guadalajara, coincidiendo con el Día de la Atención Primaria, donde ha participado en la IX Carrera Solidaria Mizu y ha puesto el foco en la necesidad de "cuidar a los sanitarios" como eje del sistema.

Núñez ha defendido que la Atención Primaria "necesita emprender un camino de modernización y adaptación a los tiempos con más personal, mejor material y la creencia firme de un gobierno en que esta atención es la puerta de entrada al sistema sanitario".

La mejor palanca

En este sentido, ha insistido en que es "fundamental y prioritario" recuperar la carrera profesional sanitaria porque es "la mejor palanca" para iniciar ese proceso de cambio.

El líder 'popular' ha sido especialmente contundente al rechazar cualquier aplazamiento de esta medida. "No vamos a aceptar con resignación que el presidente de Castilla-La Mancha quiera llevarse la recuperación de la carrera profesional al final de la legislatura para, un mes antes de elecciones, poder tratar de engañar a alguien", ha afirmado.

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Además, ha lamentado que los profesionales sanitarios estén atravesando "momentos de máxima tensión" y ha criticado que no haya avances en la reducción de listas de espera ni en la estabilización o aumento de plantillas.

"La salud es fundamental, cuidar de nuestros sanitarios es una obligación, y en este momento la mejor forma que tenemos para cuidarlos es reconocer sus derechos y valorarlos", ha asegurado.

🩺 En el #DíadelaAtenciónPrimaria, quiero reconocer y dar las gracias a todos los profesionales que cada día sostienen la puerta de entrada a nuestro sistema sanitario.



La Atención Primaria en Castilla-La Mancha necesita un impulso urgente: más personal, mejores medios y una… https://t.co/S5Tq5jKH2X — Paco Núñez (@paconunez_) April 12, 2026

Núñez también ha trasladado este mensaje a través de sus redes sociales, donde ha reconocido el trabajo de los profesionales que "cada día sostienen la puerta de entrada a nuestro sistema sanitario".

En ese mensaje, ha reiterado que "la Atención Primaria en Castilla-La Mancha necesita un impulso urgente: más personal, mejores medios y una apuesta real por su modernización" y ha defendido que la recuperación de la carrera profesional sanitaria "es la mejor palanca para dignificar a nuestros sanitarios y mejorar la atención a los pacientes".