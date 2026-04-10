Todas las provincias de Castilla-La Mancha contarán con tratamiento oncológico a principios del mes de mayo

Castilla-La Mancha avanza hacia la universalización de los servicios contra el cáncer en sus cinco provincias. Este viernes, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado que a comienzos del mes de mayo este "compromiso" será una realidad con la activación del Servicio de Oncología Radioterápica en el Hospital Universitario de Guadalajara.

Durante su intervención en la gala de los 'Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha' que se han entregado en Marchamalo (Guadalajara), ha recordado que se trata de uno de los objetivos que se marcó cuando accedió por primera vez a la presidencia autonómica, en 2015, momento en que este servicio solo se ofrecía a Ciudad Real y Albacete.

De esta manera, Page ha celebrado la inminente culminación de "un objetivo que importa, e importa muchísimo" porque "la rentabilidad no está en el trasfondo económico" si no se identifica "claramente” con el “interés general, en el mejor sentido de la palabra”, y que “en el ámbito de la salud es muy evidente”, ha indicado en alusión a la puesta en marcha de nuevas unidades tecnológicas con aceleradores lineales en la región que en un primer momento había indicado que estarían listas antes de finalizar 2025.

"El esfuerzo en la innovación hay que hacerlo en todos los frentes", ha apuntado, al tiempo que ha incidido en la necesidad de dar este tipo de pasos en el "ámbito sanitario" porque se traduce en que "se salvan vidas".

"Nos convierte en protagonistas de un momento que tiene muchos riesgos, porque no sabemos dónde va a acabar tanto cambio, pero que tiene muchísimo de hermoso", ha reflexionado.

El presidente ha añadido que “los proyectos de medio y de largo plazo” deberían estar “siempre a salvo de cualquier eventualidad”, frente al “cortoplacismo lamentable” que se exhibe en estos tiempos en los que "casi nada importa si no es para mañana". Una realidad en la que ha enmarcado el "inmenso hachazo que se le pegó a todos los fondos de investigación" en la legislatura que el PP ostentó la presidencia (2011-2015).

Fisioterapia en el plan contra el cáncer

Unas declaraciones que han coincidido con otra intervención de la directora general de Cuidados y Calidad del SESCAM, Montserrat Hernández Luengo, durante la inauguración de las IX Jornadas Castellano-Manchegas de Fisioterapia que se celebran en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, en la que ha confirmado que la fisioterapia ocupa un "lugar central" dentro de la hoja de ruta del nuevo Plan Integral de Cáncer de Castilla-La Mancha.

Hernández ha subrayado que desde el Sescam "tenemos el compromiso firme de que haya una integración plena de la fisioterapia en la ruta oncológica”, así como el refuerzo de los cuidados paliativos pediátricos, la consolidación de la humanización como práctica real, la mejora de la calidad asistencial a través de la escucha activa y el fortalecimiento de la fisioterapia en Atención Primaria como puerta de entrada a programas de ejercicio terapéutico y prevención de secuelas.