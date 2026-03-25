Castilla-La Mancha invierte 551M en el transporte sanitario, el doble que en 2017: las UVI podrán hacer análisis de sangre

La Junta de Castilla-La Mancha ha licitado el mayor contrato de transporte sanitario de su historia, con una inversión que rebasa los 551,5 millones de euros. Según el Gobierno regional, el nuevo acuerdo refuerza la seguridad, incorpora tecnología de vanguardia y garantiza una atención sanitaria más eficiente.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha destacado que el nuevo contrato recoge un aumento de 293 millones de euros respecto al anterior contrato de 2017. El importe por el que se otorgó aquel superó los 258 millones; el aumento en términos relativos escala hasta el 113 % en nueve años.

Por provincias, el contrato en Albacete asciende a más de 117 millones y lo prestará la empresa Ivemon-Egara. En Ciudad Real supondrá casi 134 millones y recae en Emergencias Sanitarias SAU, la misma empresa que lo ha ganado en Cuenca por unos 92 millones. En Guadalajara, por algo más de 75 millones, se lo ha llevado la UTE Sanir-Berlinas de Canarias; en Toledo, la UTE SSG-Digamarn lo ejecutará por unos 128 millones.

El recién rubricado contrato prevé un incremento en los recursos disponibles, que pasan de 624 vehículos a 659, lo que supone 35 más. Asimismo, se refleja un alza de 110 técnicos respecto al contrato anterior y se incluyen 13 mejoras del servicio.

De los 659 recursos disponibles, 193 corresponden al transporte urgente y 466 al transporte sanitario programado.

El director de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, Alberto López Ballesteros, y el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz.

El transporte urgente contará con 93 ambulancias de Soporte Vital Básico, 48 ambulancias de Urgencias, 31 UVIs móviles, seis unidades de Soporte Vital Avanzado con Enfermería, dos vehículos de intervención rápida, cinco recursos para catástrofes y ocho ambulancias de alta complejidad.

Por su parte, el transporte sanitario programado estará compuesto por 466 ambulancias de transporte, de las cuales 368 serán colectivas y 98 individuales.

Un notable refuerzo tecnológico

El responsable de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, Alberto López Ballesteros ha destacado que las nuevas ambulancias serán más seguras y dispondrán de mayor visibilidad exterior, accesibilidad mejorada y sistemas de seguridad activa y pasiva reforzados.

Además, las UVIs móviles estarán mejor equipadas y podrán realizar analíticas sanguíneas in situ; incorporarán ecógrafos portátiles y mejoras en todo el equipamiento electromédico, con capacidad de transmisión de telemetría en tiempo real al centro coordinador y los hospitales.

Por otra parte, toda la flota de ambulancias de Soporte Vital Básico mejora la dotación de material e incorpora cardiocompresores mecánicos, lo que permitirá mejorar la eficacia de las maniobras de soporte vital.

Asimismo, se incorporan ambulancias de transporte sanitario de alta complejidad, que permitirán realizar traslados de pacientes con soporte ECMO y otros traslados especiales de alta exigencia asistencial. También se refuerzan los recursos y la logística para la asistencia en catástrofes y accidentes con múltiples víctimas.

De la misma manera, se elevan los requisitos de formación del personal y se mejora su equipamiento, con la renovación de uniformes y mejoras en los Equipos de Protección Individual.

Por otro lado, el transporte programado también experimenta una mejora significativa, con la incorporación de un sistema avanzado de control y trazabilidad, así como una aplicación móvil que permitirá a los pacientes conocer la ambulancia asignada y los tiempos estimados de recogida.

La humanización de la atención adquiere también un papel protagonista, con mejoras en accesibilidad mediante diseños adaptados para personas con discapacidad, problemas visuales o trastornos del espectro autista.

También se refuerza el confort del paciente, incorporando musicoterapia durante los traslados y kits pediátricos de acomodación, así como ambulancias dedicadas y optimizadas para mejorar el transporte de pacientes en tratamiento de diálisis.

Además, según ha añadido el gerente, el nuevo contrato permitirá reducir los tiempos de espera del transporte sanitario programado, especialmente en las altas de urgencias y en tratamientos críticos como diálisis, oncología o radioterapia, en algunos casos hasta la mitad de tiempo.

Distribución territorial de las mejoras

Los 35 nuevos recursos se reparten por provincias de la siguiente manera: en Albacete, un Soporte Vital Básico en Chinchilla de Montearagón; en Ciudad Real, tres Soportes Vitales Básicos ubicados en Alcázar de San Juan, Ciudad Real capital y Puebla de Don Rodrigo.

En la provincia de Guadalajara se añade un Soporte Vital Básico en Azuqueca de Henares, además de un Soporte Vital Básico y un Soporte Vital Avanzado con Enfermería en Guadalajara capital; y en Toledo, tres Soportes Vitales Básicos en Casarrubios del Monte, Los Navalmorales y Toledo capital.

Además, se incorporan a la flota regional dos vehículos de intervención rápida, cinco vehículos de catástrofes, ocho ambulancias de transporte de alta complejidad y 10 ambulancias de transporte programado.

Las trece mejoras del servicio se reparten por provincias del siguiente modo: en Albacete, Casas Ibáñez y La Roda pasan de Soporte Vital Básico a Soporte Vital con Enfermería, mientras que en Tobarra la ambulancia convencional se convierte en Soporte Vital Básico. En Ciudad Real, Almadén pasa de ambulancia convencional a Soporte Vital Básico; en Ciudad Real capital, la UVI de secundarios se transforma en UVI de primarios; y en Villarrubia de los Ojos la ambulancia amplía su horario de 12 a 24 horas.

Por su parte, en la provincia de Cuenca, tanto Iniesta como Quintanar del Rey sustituyen la ambulancia convencional por un Soporte Vital Básico. Por último, en Toledo, las ambulancias de Sonseca, Toledo capital, Villafranca de los Caballeros y Yepes amplían su servicio de 12 a 24 horas.