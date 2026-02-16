El Sindicato Médico cifra en un 80 % el seguimiento de la huelga de facultativos en Castilla-La Mancha

El Sindicato Médico (CESM) de Castilla-La Mancha ha estimado en un 80 % el seguimiento que está teniendo en la región la huelga convocada entre los facultativos de toda España contra el Estatuto Marco que propone el Ministerio de Sanidad para regular las condiciones laborales de estos profesionales dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El secretario provincial del CESM en Toledo, Carlos Vicario, ha precisado que esta cifra la ha recogido de entre médicos en condiciones de poder hacer huelga, un valor similar al registrado en convocatorias anteriores.

Desde este sindicato, uno de los convocantes del paro, han aprovechado para criticar el "abuso" que a su juicio ha cometido el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) en la fijación de los servicios mínimos. Vicario ha lamentado que solo en la provincia de Toledo 300 profesionales hayan tenido que formar parte de estos servicios mínimos, a los que se suman otro centenar que está disfrutando de descanso obligatorio por haber tenido guardia durante el fin de semana.

"Cuando hay unos servicios mínimos en determinados servicios del cien por cien algo falla. O nos están poniendo unos servicios mínimos totalmente abusivos y con el objetivo de desactivar esta movilización o significa que a la población no se la está atendiendo bien ni correctamente durante determinados periodos de tiempo", ha apuntado.

En los mismos términos se ha expresado el presidente regional del CESM, Jorge Curiel, quien en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha se ha quejado de cómo está actuando el Sescam respecto a estos paros.

"A día de hoy, no tenemos comunicación oficial de los servicios mínimos establecidos ni de los médicos que han acudido hoy a su puesto de trabajo para poder fijar el seguimiento de la huelga", ha apuntado. De ahí, que hayan tenido que construir esta cifra a partir de "los datos que están recogiendo nuestros delegados" en los diferentes centros sanitarios.

Versión del Sescam

Por su parte, desde la Consejería de Sanidad, el director gerente del Sescam, Alberto Jara, ha defendido que el Gobierno regional "respeta plenamente el derecho constitucional de huelga, pero también tiene la obligación de garantizar el derecho a la protección de la salud".

"Nuestra prioridad es muy clara. Que ningún paciente vea comprometida su evolución clínica y que la atención sanitaria esencial esté plenamente garantizada", ha afirmado Jara tras la reunión del Comité de Seguimiento de la huelga.

En este sentido, ha asegurado que los servicios mínimos "no han sido impuestos de forma unilateral", sino que se han negociado con el Comité de Huelga y han sido diseñados en base a "unos criterios técnicos y de proporcionalidad".

De los datos de seguimiento ha hablado el director de Recursos Humanos del Sescam, Íñigo Cortázar, que ha analizado que tras la experiencia de las huelgas convocadas el pasado año, en las que el seguimiento rondó el 34%, con un "pico" en la primera jornada "para luego descender muy ligeramente", la estimación es que puedan secundar el paro en torno a "un tercio" de los médicos en condiciones de hacerlo.

Cabe recordar que en Castilla-La Mancha son unos 10.000 los profesionales, desde los médicos que trabajan en hospitales, Atención Primaria, especialistas, a los Médicos Internos Residentes (MIR), los llamados a secundar las movilizaciones.