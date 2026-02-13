Castilla-La Mancha insta al Ministerio de Sanidad y al Sindicato Médico a sentarse a negociar para "aligerar las huelgas"

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha reclamado al Ministerio de Sanidad y al Sindicato Médico que "se sienten a negociar para aligerar o flexibilizar" las huelgas que tienen convocados los profesionales sanitarios.

Así lo ha expresado antes de participar en el Forum Interterritorial de Salud organizado por la Organización Médica Colegial (OMC) y Medicina Responsable en Toledo, lamentando que se vaya a celebrar una huelga por un problema "que tiene solución".

"Si a la profesión médica le ofrecemos un foro de debate, una mesa de debate sobre lo que es la profesión médica en sí mismo, podríamos aligerar o podíamos flexibilizar la huelga de las siguientes que hay fijadas para los otros meses", ha afirmado.

No obstante, el consejero ha asegurado que "no es muy optimista" con el Estatuto que piden los médicos. "Lo del Estatuto único para los médicos quizás no sea la mejor idea, porque a mí me parece mucho mejor para el sistema un estatuto conjunto", ha asegurado.

Asimismo, ha reclamado la participación de las comunidades autónomas, a las que "han tenido muy ausentes de esta situación".

Cinco días "difíciles"

Fernández Sanz ha reflexionado sobre los cinco días de huelga -del 16 al 20 de febrero- que se han convocado en Castilla-La Mancha la próxima semana, unas jornadas que serán "muy difíciles".

Ha señalado que los servicios mínimos se han marcado en un 100 % para servicios esenciales y de un tercio para los que no son esenciales.

"Estamos expectantes por conocer la adhesión a la huelga. Pido a la población que tenga paciencia, vamos a intentar reprogramar todo lo que vaya ocurriendo a propósito de los días que vaya habiendo huelga para que tardemos lo menos posible en atender a los pacientes una vez que pasen estos días", ha sentenciado.

CESM y los servicios mínimos

Por su parte, el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) ha advertido de que no tolerará "abusos" en los servicios mínimos para la huelga de médicos, facultativos y residentes convocada.

"La convocatoria responde a la defensa de la profesión médica y a la exigencia de condiciones laborales que permitan garantizar una atención sanitaria segura y de calidad", ha expresado.

Asimismo, ha indicado que durante los días de huelga quedarán plenamente garantizadas las urgencias, la asistencia no demorable y la atención a los pacientes más vulnerables. "Pero vigilaremos de forma rigurosa el nombramiento y la aplicación de los servicios mínimos. Actuaremos ante cualquier irregularidad que pueda vulnerar el derecho fundamental de huelga", ha sentenciado el sindicato.