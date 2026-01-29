UGT pide al Gobierno de Castilla-La Mancha que asuma el transporte sanitario por el "fracaso" de la externalización

UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha ha exigido al Gobierno regional que asuma la gestión pública y directa del transporte sanitario de la región ya que, según ha apuntado, la realidad ha demostrado el "fracaso" del modelo de externalización actual.

En una nota de prensa, el sindicato ha asegurado que este modelo externalizado es "perjudicial" tanto para la plantilla como para la población usuaria, ya que "se sostiene sobre la precariedad laboral y sobre concesiones a empresas que priorizan el ahorro económico por encima de la calidad asistencial".

El responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos en la región, Fernando Peiró, y el responsable del sector de Transporte Sanitario del sindicato, Serafín García, han insistido en que la administración "debe asumir su responsabilidad y dejar de mirar hacia otro lado mientras el servicio se deteriora, el convenio colectivo permanece bloqueado y los trabajadores pagan las consecuencias".

Frente a esta "incapacidad" de las concesionarias a la hora de cumplir con las exigencias mínimas contempladas en los pliegos de condiciones, han afirmado que la solución pasa por "devolver la gestión de este servicio a lo público" para poder establecer "plantillas suficientes y estables, condiciones laborales dignas, salarios acordes a la responsabilidad del trabajo que se realiza, una flota moderna y segura y un control público real del servicio".

Ambos han explicado que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) tiene un informe del sindicato en el que -en base a datos de otras comunidades autónomas que han tomado las riendas del transporte sanitario- "se pone de manifiesto que una gestión directa y pública supone más ahorro para la administración y mejor servicio".

Peiró ha lamentado la "situación límite" que atraviesa el transporte sanitario de la región, con "ambulancias envejecidas, con cientos de miles de kilómetros, averías continuas, material defectuoso y un mantenimiento claramente insuficiente".

Falta de personal

Por su parte, García ha denunciado la falta de personal, que se traduce en "jornadas que superan los límites legales" y un "desgaste brutal" de las plantillas.

UGT Servicios Públicos ha señalado que los trabajadores del transporte sanitario de Castilla-La Mancha -alrededor de 2.000 profesionales- llevan desde 2012 con los salarios congelados, con condiciones precarias y sin avances reales en la negociación colectiva.

Y ha afirmado que la negociación del convenio está bloqueada porque "las empresas adjudicatarias no tienen margen, no tienen voluntad o directamente no tienen legitimidad real para firmar un convenio digno".