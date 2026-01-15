Toledo se postula para acoger la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública que será elegida en febrero

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha postulado a Toledo como candidata para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) que será elegida por el Consejo de Ministros en el mes de febrero.

La candidatura toledana fue presentada por el Ejecutivo regional pocos días antes de que finalizase el año y dentro de un plazo que concluye este 17 de febrero, según han confirmado fuentes de la Consejería de Sanidad a la agencia Europa Press.

En ese documento, Castilla-La Mancha destaca la importancia que el Gobierno de Emiliano García-Page otorga a la salud pública, un ámbito "muy potente" en la región.

Las mismas fuentes apuntan a la experiencia recabada en este ámbito durante la última década de gestión socialista en situaciones como "el mayor brote" de legionela detectado en este tiempo y que se dio en Manzanares en diciembre de 2015, o la pandemia del covid.

Además, valoran que la ubicación de Toledo en el centro de España favorece que funcionarios u otro personal tuviesen que trasladarse desde Madrid.

Lo que por el momento no ha trascendido es el lugar que ocuparía esta agencia en el caso de que Toledo fuese elegida.

Proceso de selección

Una vez que el 17 de enero concluya el plazo de candidaturas, una Comisión Consultiva elaborará un dictamen en base a los informes recibidos con una evaluación detallada de las propuestas.

Además, este documento podrá analizar otras posibles localizaciones que, aun no habiéndose postulado formalmente, se consideren óptimas para albergar la sede de la Agencia.

El dictamen será elevado primero a la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico y, posteriormente, al Consejo de Ministros, que adoptará la decisión final en torno al mes de febrero.

La Agencia Estatal de Salud Pública fue creada mediante la Ley 7/2025, de 28 de julio, como respuesta a las debilidades detectadas durante la pandemia de covid-19 y a las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.

La Aesap nace con el objetivo de reforzar las capacidades del Estado en vigilancia en salud pública, evaluación y comunicación de riesgos, así como en la preparación y respuesta ante crisis sanitarias, actuando como referente técnico y científico a nivel nacional e internacional.

Entre los criterios específicos que se valorarán para la ubicación de la sede figuran la adecuación del inmueble a las necesidades de la Agencia, la disponibilidad inmediata o con mínimas adaptaciones de los espacios, y la capacidad para acoger a una plantilla que alcanzará progresivamente hasta 300 empleados.

El informe estima que el espacio necesario rondará los 4.000 metros cuadrados e incluirá salas de reuniones, áreas técnicas, un salón de actos con capacidad para más de 300 personas y dotación tecnológica avanzada.

Asimismo, se tendrán en cuenta las características de la localidad candidata, como su red de transporte, la conectividad con aeropuertos internacionales, la oferta de vivienda, los servicios educativos y sanitarios y la existencia de un entorno universitario, científico y empresarial dinámico. También se valorarán las medidas de apoyo al personal que deba desplazarse, incluidas ayudas a la vivienda, reagrupación familiar y movilidad sostenible.