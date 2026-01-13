Los médicos de Atención Primaria de Castilla-La Mancha apoyan la huelga del 14 y 15 enero: "Sin una negociación real, esto explota"

La huelga de médicos de familia y pediatras de Atención Primaria convocada para los días 14 y 15 de enero volverá a tensionar el sistema sanitario en Castilla-La Mancha y en el conjunto del país.

La movilización ha sido convocada a nivel nacional por el Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria (SMP), una organización de ámbito estatal con implantación mayoritaria en Andalucía, pero presencia formal en todo el territorio.

Sin embargo, la convocatoria no ha partido del Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (SMMCLM), que representa a médicos y facultativos de la región, aunque podrá secundarla todo sanitario que lo desee.

Desde el sindicato autonómico han querido aclarar la confusión generada en la sociedad en torno a la autoría de la huelga. "No todas las huelgas las convocamos nosotros".

Unificación médica

En España hay muchos sindicatos médicos y hasta hace muy poco cada uno actuaba por su cuenta", ha explicado Jorge Juan Curiel, presidente del SMMCLM a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Según ha detallado, hasta la semana pasada no se produjo una verdadera unificación del movimiento sindical médico, lo que ha derivado en convocatorias descoordinadas como la actual.

En este caso, la huelga afecta exclusivamente a la Atención Primaria y ha sido promovida por un sindicato que, pese a su carácter nacional, tiene una presencia real limitada fuera de Andalucía. Aun así, la convocatoria tendrá repercusión en todas las comunidades autónomas, incluida Castilla-La Mancha.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) ha publicado este lunes la resolución por la que se establecen los servicios mínimos, que serán especialmente elevados en los servicios considerados esenciales.

En concreto, en la atención urgente y en las urgencias extrahospitalarias se garantizará el 100 % de los efectivos previstos para un día festivo, tanto en los Puntos de Atención Continuada (PAC) como en el servicio de respuesta sanitaria.

Asimismo, la Unidad Autonómica de Coordinación de Trasplantes mantendrá también el 100 % de su actividad, mientras que el resto de centros y servicios sanitarios funcionarán con el 25 % de los efectivos de un día laborable. La designación del personal que prestará estos servicios mínimos recaerá en los órganos gestores del Sescam.

La Consejería de Sanidad ha justificado esta decisión atendiendo a la duración de la huelga, su impacto territorial y la necesidad de garantizar derechos constitucionales como la atención sanitaria urgente, especialmente en un contexto de alta incidencia de patologías estacionales.

Aunque el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha no ha convocado la huelga, sí ha expresado su respaldo a las reivindicaciones planteadas. "Nos parece que hay motivos más que de sobra para que los médicos de Atención Primaria salgan a la huelga", ha afirmado Curiel, quien ha matizado que, al no ser convocantes, no pueden pedir formalmente a sus afiliados que secunden el paro, pero lo apoyan.

Las demandas del SMP coinciden en gran medida con las del sindicato autonómico: un estatuto propio para el personal médico, una regulación homogénea de la jornada laboral, el reconocimiento efectivo del tiempo de trabajo y mejoras estructurales en la Atención Primaria.

Huelga específica

Más allá de esta convocatoria nacional, el SMMCLM ha anunciado que prepara una huelga propia en Castilla-La Mancha, centrada en reivindicaciones autonómicas que, según denuncian, llevan años sin resolverse. La fecha "se decidirá esta misma semana, aunque no será inmediata", explica Curiel.

"Queremos dar margen a la administración para que se siente a negociar", ha explicado el presidente del sindicato regional. La intención es fijar las fechas con uno o dos meses de antelación para "evitar excusas" y tratar de alcanzar un acuerdo "sin perjudicar a los pacientes".

No obstante, Curiel advierte de que, si no hay avances, las movilizaciones serán sostenidas en el tiempo ya que "no pararemos hasta conseguir unas condiciones dignas".

Carrera profesional

La principal reclamación del colectivo médico en Castilla-La Mancha es la recuperación de la carrera profesional, suspendida desde hace 13 años. "Somos la única comunidad autónoma de España que no ha devuelto la carrera profesional a sus sanitarios. Es una auténtica vergüenza y, además, una ilegalidad", denuncian desde el sindicato regional.

Recuerdan que este derecho está recogido tanto en el Estatuto Marco del personal sanitario como en el Estatuto Básico del Empleado Público y que la Junta de Comunidades se está "saltando la ley". De hecho, el sindicato ha llevado esta cuestión a los tribunales, aunque lamenta la lentitud de los procesos judiciales.

A ello se suma la regulación de las guardias, que califican de abusivas. Los médicos aseguran que son el único colectivo obligado a trabajar jornadas medias de hasta 48 horas semanales, con picos que pueden alcanzar las 60, 70 o incluso 90 horas.

Denuncian también el uso indiscriminado de las guardias localizadas, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha reconocido como tiempo de trabajo efectivo.

Al límite

El presidente Sindicato Médico de Castilla-La Mancha describe una Atención Primaria "colapsada", con consultas de 50, 60 o 70 pacientes diarios, muy por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que sitúa el número óptimo entre 20 y 25 pacientes por médico y día.

Esta sobrecarga, asegura Curiel, impide una atención de calidad y deriva en un aumento de las derivaciones hospitalarias y del colapso de las urgencias.

En este contexto, el sindicato ha criticado duramente las declaraciones del consejero de Sanidad de la región, que afirmó que la Atención Primaria atraviesa "su mejor momento". "Cualquier profesional o cualquier paciente sabe que eso no es cierto", señala Curiel.

El sindicato de médicos de Castilla-La Mancha ha anunciado que están trabajando en un calendario de huelgas nacionales, que podrían coincidir con las convocatorias autonómicas. "Si no hay negociación real, la situación puede explotar", advierte el presidente del sindicato.