El hospital de Ciudad Real repite un año más como el mejor de Castilla-La Mancha: así queda el top 5

El Hospital General Universitario de Ciudad Real se mantiene un año más como el mejor hospital de Castilla-La Mancha, según la última edición del Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) publicado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA).

Con una puntuación de 0,794, lidera el top 5 regional, aunque a nivel nacional ocupa el puesto 44, lo que evidencia que ninguno de los hospitales castellanomanchegos se sitúa entre los mejores de España.

El segundo puesto en nuestra comunidad autónoma lo conserva el Hospital Santa Cristina Quirónsalud Albacete, único centro privado del top 5 regional, con 0,785 puntos y en el puesto 47 del ranking nacional.

El Hospital Universitario de Toledo sube una posición respecto a 2024, con 0,772 puntos y el puesto 54 nacional, mientras que el Hospital Universitario de Guadalajara también mejora y alcanza el cuarto lugar regional (0,728 puntos y puesto 65).

Cierra el top 5 de los mejores hospitales castellanomanchegos el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, que retrocede hasta el quinto puesto (0,726 puntos; posición 67 nacional).

El ranking refleja además el claro predominio de la sanidad pública en Castilla-La Mancha, donde cuatro de los cinco hospitales mejor valorados son centros públicos, en una región donde la sanidad privada tiene escasa implantación.

Liderazgo indiscutible

A nivel nacional, por décimo año consecutivo, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz ha mantenido su liderazgo ininterrumpido en el Top 10 del IEH General, siendo reconocido por su consistencia en calidad asistencial, innovación y gestión y consolidándose como un referente en el sistema sanitario europeo.

El IEH analiza hospitales públicos y privados de toda España y valora la calidad asistencial, la innovación, la eficiencia, la atención personalizada y la satisfacción del paciente.

Según el vicepresidente ejecutivo del ICGEA, Jesús Sánchez Lambás, "España cuenta con uno de los sistemas hospitalarios más robustos de Europa, pero el reto ahora es que la innovación y la humanización de la atención lleguen realmente a los pacientes y se conviertan en valor tangible para la sociedad".