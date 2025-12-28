Investigadores del Hospital de Parapléjicos de Toledo diseñan un atlas de la médula de un ratón para avanzar en nuevas terapias

Pablo Ruiz-Amezcua, líder de la investigación desarrollada en el Hospital Nacional de Parapléjicos.

Investigadores del grupo de Neuroprotección Molecular del Hospital Nacional de Parapléjicos han elaborado un atlas transcriptómico del segmento lumbar de la médula espinal en ratón adulto que servirá para avanzar en nuevas terapias.

Este trabajo ofrece una visión detallada de la diversidad celular en una región crítica para el control motor y sensorial y se ha desarrollado en este centro dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

"Un atlas transcriptómico es una especie de guía molecular detallada que cartografía qué genes se activan en cada tipo de célula, tejido u órgano y en diferentes estados: sanos, enfermos o en etapas de desarrollo", explica el líder de la investigación, Pablo Ruiz-Amezcua.

El estudio, que ha sido portada de la revista científica BioTech, constituye un recurso de referencia para la comunidad neurocientífica internacional, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El equipo, integrado en el Instituto de Investigación Sanitaria de Castilla-La Mancha (Idiscam), analizó más de 86.000 núcleos celulares procedentes de 16 muestras recogidas en cinco estudios previos.

Gracias a técnicas avanzadas de secuenciación de ARN y al uso de potentes herramientas informáticas, los científicos lograron distinguir las grandes familias de células de la médula espinal —como neuronas, astrocitos, oligodendrocitos y microglía— e incluso describir 17 subtipos neuronales con un nivel de detalle sin precedentes.

Los "genes silenciosos"

Los "genes silenciosos" son aquellos que, aunque forman parte del ADN, no se expresan para producir proteínas, permaneciendo inactivos o "apagados", una función fundamental para la regulación celular.

La novedad principal del estudio es la inclusión sistemática de ARN no codificantes (ncRNA) —como lncRNAs y pseudogenes— en los análisis de agrupamiento y marcadores.

Aunque estos ncRNA representan solo el 10 % de la información registrada por célula, su expresión resultó ser altamente específica, actuando como marcadores clave para diferenciar tipos celulares.

"Al integrar la fracción no codificante del transcriptoma, hemos detectado señales de identidad celular que no se observan al analizar únicamente genes codificantes", explica Pablo Ruiz-Amezcua, quien añade que "este atlas constituye un punto de partida para futuras investigaciones sobre plasticidad, lesión y regeneración en la médula espinal".

Además de ofrecer una fotografía de referencia del tejido sano, este atlas proporciona datos y scripts reproducibles que podrán ser reutilizados en investigaciones sobre lesión medular, estimulación epidural o enfermedades neurodegenerativas. "Se trata de un recurso de gran valor para descifrar la complejidad del sistema nervioso central y orientar nuevas líneas de investigación", concluye Amezcua.