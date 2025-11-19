Toledo refuerza la concienciación sobre el uso responsable de antibióticos: "Usarlos bien es vital"

La resistencia a los antimicrobianos se consolida como una de las mayores amenazas para la salud pública. Con este desafío sobre la mesa, la Organización Mundial de la Salud celebra del 18 al 24 de noviembre la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso Racional de los Antibióticos, una iniciativa que busca aumentar la conciencia tanto en la ciudadanía como en los profesionales sanitarios.

En Europa, una de cada cinco infecciones bacterianas es resistente a los antibióticos. Para recordar la importancia de utilizarlos de forma adecuada, este 18 de noviembre se conmemoró también el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos.

En este contexto, el Servicio de Farmacia de la Gerencia de Atención Primaria de Toledo ha impulsado una actividad comunitaria en el Centro de Salud de Palomarejos. La iniciativa se ha llevado a cabo junto a estudiantes de último curso de Enfermería que realizan su rotación en este centro.

El trabajo consiste en una encuesta a los usuarios para conocer qué saben sobre los antibióticos: para qué sirven, cómo deben tomarse, si siguen las indicaciones médicas, qué hacen cuando no son necesarios para sus síntomas o enfermedad y si son conscientes de los problemas derivados de un mal uso.

El objetivo es reforzar el mensaje de la campaña de este año de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios: "Usar bien los antibióticos es vital".