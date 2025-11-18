Denuncian que casi la mitad de las enfermeras y fisioterapeutas de Castilla-La Mancha reciben comentarios sexistas

El 44,8 % de enfermeras y fisioterapeutas de Castilla-La Mancha han sufrido comentarios o chistes sexistas ofensivos, según una encuesta realizada a las profesionales por el Sindicato de Enfermería (Satse).

Según ha informado el sindicato, los resultados de esta encuesta apuntan también a que el 29,2 % ha sufrido una invasión deliberada de su espacio personal y se han sentido menospreciadas. Y el 23,2 % un contacto físico no solicitado ni deseado.

Satse ha alertado de que estas situaciones, que "pueden ser constitutivas de acoso sexual o por razón de sexo", se repiten "de manera permanente".

La encuesta, realizada durante los meses de octubre y noviembre, y que forma parte de la estrategia de información y sensibilización bajo el lema 'Sí que pasa…Es acoso', arroja resultados "muy preocupantes que hacen necesario continuar concienciando a profesionales, administraciones públicas, empresas privadas y a toda la sociedad para acabar con la violencia en el trabajo".

El 11 % de las encuestadas asegura haber experimentado intentos no deseados de tener una cita o proposiciones para tener actividad sexual a pesar de sus intentos de disuasión; mientras que el 35 % dice que ha sido tratada de manera diferente por su sexo; al 26 % le han contado historias o bromas sexuales que le resultaron ofensivas; el 28 % recibieron miradas insinuantes e inapropiadas de carácter sexual; y al 21 % les han intentado tocar o rozar.

Además, a casi al 15 % de las personas encuestadas han llamado su atención de forma sexual, a través de silbidos o piropos ofensivos.

El 43 % asegura haber sufrido estas situaciones o similares entre 2 y 5 veces, y en el caso del 22 % de las encuestadas, más de 10 veces a lo largo de su vida laboral. Y el 61 % ha sufrido alguna de estas situaciones en los últimos 3 años.

En el 87 % de los casos no se pone en conocimiento del centro ni se denuncia. Las causas principales son el desconocimiento del procedimiento y derechos existentes (40,7%) y/o la falta de confianza en la eficacia del procedimiento (27,3%).

El 66 % de las enfermeras y fisioterapeutas encuestadas desconocen si existe un protocolo de actuación frente el acoso sexual y por razón de sexo al que acogerse, y solo el 15 % afirma haber recibido información al respecto.

Satse ha reclamado "que se promuevan condiciones laborales que prevengan el acoso sexual y por razón de sexo a través del cumplimiento exigente de los planes de igualdad y protocolos que buscan su prevención, detección temprana, denuncia y apoyo y asesoramiento a las víctimas".