Castilla-La Mancha reconocerá como autoridad a los sanitarios y creará una dirección de seguridad contra las agresiones

El Gobierno de Castilla-La Mancha creará la figura del director de seguridad dentro del Servicio de Salud regional (Sescam) y realizará modificaciones legislativas para que los profesionales sanitarios sean considerados como autoridad.

Así lo ha anunciado el director general de Recursos Humanos y Transformación del Sescam, Íñigo Cortázar, en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla-La Mancha celebrada este miércoles, como medidas para frenar las agresiones a sanitarios.

Entre las modificaciones administrativas, se van a propiciar que las infracciones que están tipificadas como delitos puedan ser perseguidas también por la vía administrativa.

Una modificación que se plantea tras el intento de homicidio que se produjo en Camarena (Toledo) en 2018 y que, por las eximentes que el juez ha considerado, el agresor ha sido absuelto y "no se le puede perseguir en vía administrativa".

Objetivo "cero agresiones"

Según Cortázar, el informe de agresiones de 2024, elaborado por el Ministerio de Sanidad apunta que en el Sescam se registraron 687 incidentes, 41 más que en 2023, y 19 agresiones físicas, una menos que el ejercicio anterior.

Cortázar ha señalado que la tasa de agresiones por cada 1.000 profesionales se ha reducido de un 16,48 a un 16,13 %. Además, el Sescam muestra una tasa de agresiones un 34 % inferior a la media nacional.

Por último, Cortázar ha condenado las agresiones afirmando que sus autores "no tienen ninguna justificación". "Estamos en la senda correcta, pero la única cifra con la que estaremos satisfechos será la de cero agresiones", ha afirmado.