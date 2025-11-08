Crecen las listas de espera para operarse en Castilla-La Mancha; las consultas siguen entre las más ágiles

Castilla-La Mancha es la comunidad con mayor porcentaje de pacientes que llevan más de seis meses esperando una operación, según los datos del Ministerio de Sanidad correspondientes al 30 de junio de 2025.

En total, 35.900 personas están pendientes de una intervención quirúrgica en la región, con una tasa de 17,98 pacientes por cada 1.000 habitantes.

El 31,5 % de los castellanomanchegos en lista de espera quirúrgica aguarda desde hace más de medio año, un porcentaje que duplica prácticamente la media nacional (19,6 %) y que sitúa a la región al frente de este indicador.

El tiempo medio de espera se mantiene en 116 días, en línea con los 113 registrados en diciembre de 2024 y ligeramente por debajo de la media española (118,6).

Respecto al cierre del pasado año, Castilla-La Mancha ha sumado 1.206 pacientes más en lista de espera quirúrgica (de 34.694 a 35.900), y la tasa por cada mil habitantes ha pasado de 17,47 a 17,98.

Sin embargo, el dato más significativo es el fuerte incremento en el porcentaje de quienes esperan más de seis meses, que ha pasado del 19,2 % al 31,5 %.

Especialidades

El grueso de los pacientes pendientes de una operación en la región se concentra en traumatología (8.869 pacientes), oftalmología (8.717) y cirugía general y del aparato digestivo (6.550), que en conjunto representan más de la mitad del total.

Listas de espera quirúrgica por especialidad en Castilla-La Mancha (junio 2025) Especialidad Pacientes Tasa/1.000 hab. Tiempo medio (días) % más de 6 meses Trauma 8.869 4,44 113 27,5% Oftalmología 8.717 4,37 111 27,0% Cirugía General 6.550 3,28 104 18,1% OTLg 4.239 2,12 134 49,1% Urología 2.449 1,23 114 35,7% Neurocirugía 1.420 0,71 162 65,6% Ginecología 1.136 0,57 101 23,9% Angiología 714 0,36 131 48,7% Cirugía Maxilofacial 570 0,29 149 63,5% Cirugía Pediátrica 581 0,29 127 43,4% Cirugía Plástica 507 0,25 126 35,9% Cirugía Cardiaca 46 0,02 63 4,3% Cirugía Torácica 8 0,00 32 0,0% Dermatología 94 0,05 64 3,2%

Por especialidades, los mayores tiempos de espera se registran en neurocirugía (162 días de media, con un 65,6% de pacientes que superan los seis meses), cirugía maxilofacial (149 días y 63,5%) y otorrinolaringología (134 días y 49,1%).

También destacan angiología (131 días y 48,7%) y traumatología, con un 27,5% de pacientes en espera prolongada.

Procesos seleccionados

En los llamados "procesos seleccionados", que incluyen operaciones habituales como cataratas, prótesis o adenoamigdalectomías, Castilla-La Mancha cuenta con 15.507 pacientes pendientes de intervención, de los cuales el 24,6 % lleva más de seis meses esperando.

En cataratas —el proceso más frecuente— hay 8.234 personas en lista de espera, y el 26,7% de ellas aguarda más de medio año.

Consultas externas

En cambio, los datos de consultas externas reflejan una situación mucho más favorable. Castilla-La Mancha mantiene la tasa de pacientes en espera estructural más baja del país, con 29,4 por cada 1.000 habitantes, frente a los 81,37 de media nacional.

El tiempo medio de espera para obtener una cita con el especialista se sitúa en 61 días, apenas un día más que en diciembre (60). Solo en el País Vasco (43 días), Extremadura (57 días) y Baleares (60 días), se espera menos.

También se mantiene estable el porcentaje de quienes aguardan más de dos meses: un 56 %, frente al 55,8 % del cierre del año anterior.

El mayor número de pacientes pendientes de una primera consulta —58.700 en total— se concentra en otorrinolaringología (11.620), oftalmología (11.195) y traumatología (9.833), las tres especialidades con más demanda en la región.