UGT Castilla-La Mancha bendice el presupuesto de Page para 2026 pero echa en falta la carrera sanitaria

La secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha valorado que el proyecto de presupuesto para 2026 "ya en la dirección correcta" aunque ha echado en falta la recuperación de la carrera profesional sanitaria y ha pedido al Gobierno autonómico que contemple "otros formatos" para reactivarla.

En una rueda de prensa conjunta con el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, tras la reunión celebrada este jueves para presentar las cuentas al sindicato, Alcónez ha planteado la posibilidad de abordar la carrera profesional sanitaria "a corto o medio plazo", explorando nuevas fórmulas que permitan su puesta en marcha.

La líder sindical ha valorado positivamente el incremento del 40 % en sostenibilidad recogido en el proyecto presupuestario, aunque ha advertido de la necesidad de reforzar las políticas activas de empleo, especialmente las dirigidas a reducir el paro femenino.

Asimismo, ha destacado la creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Castilla-La Mancha y ha expresado su deseo de que los presupuestos contribuyan a combatir la siniestralidad laboral y avanzar hacia el objetivo de "siniestralidad cero".

Estado del bienestar

Por su parte, el consejero Ruiz Molina ha resaltado que el 72 % del presupuesto de 2026—equivalente a 7.555 millones de euros— se destinará a financiar los servicios públicos que sostienen el estado del bienestar, como sanidad, educación y servicios sociales.

El titular de Hacienda ha recordado que esta partida ha crecido un 68 % desde 2015, lo que supone 3.000 millones de euros más, y ha señalado que el objetivo de las cuentas es "tener más profesionales, continuar con el plan de infraestructuras y equipamientos, y aumentar los servicios y ayudas".

Servicios públicos

Ruiz Molina ha defendido que se trata de unos presupuestos con un marcado contenido social, orientados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

"Si la economía crece, y la región también lo hace a tasas elevadas, el crecimiento y la redistribución de la riqueza deben permitir disponer de unos servicios públicos más potentes", ha concluido.