Vox denuncia que el Sescam vulneró derechos de sus trabajadores por publicar datos en las redes sociales

El portavoz del grupo parlamentario Vox en las Cortes, Iván Sánchez, ha denunciado la vulneración del Sescam de la protección de datos de sus trabajadores por la publicación de las listas de un concurso de traslados en la red social X antes que en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Sánchez ha hecho alusión a una resolución publicada el pasado 1 de julio por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en la que se determina esa vulneración de los derechos de las personas aludidas.

Concretamente, este asunto deriva de una reclamación interpuesta en marzo de 2024 por un trabajador que se sintió perjudicado por que el responsable de Recursos Humanos del Sescam, Iñigo Cortázar, publicó en su cuenta de X la resolución correspondiente a una OPE de enfermería en la que aparecían con nombres y apellidos.

Para Vox, este hecho constituye "una muestra más del caos y la falta de rigor administrativo del Gobierno de Emiliano García-Page", que "antepone la propaganda en redes sociales a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores públicos".



“Difundir datos personales fuera de los cauces oficiales no solo es una ilegalidad, es una irresponsabilidad que pone en riesgo la intimidad y seguridad de los profesionales del Sescam”, ha señalado el portavoz del grupo.