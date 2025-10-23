El PP pide el cese del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha por el retraso en las pruebas de cáncer de mama

El vicesecretario nacional del PP, Elías Bendodo, ha pedido que este jueves el cese del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, por el retraso en la citación de las pruebas diagnósticas de cáncer de mama más de 2.500 mujeres en Talavera de la Reina y su comarca tras el cierre repentino de la clínica que tenía esta concesión en el mes de mayo.

Durante una visita a Puertollano en la que ha estado acompañado del presidente regional del PP, Paco Núñez y del alcalde, Miguel Ángel Ruiz, Bendodo ha emplazado al presidente regional, Emiliano García-Page a actuar como lo ha hecho Juanma Moreno en Andalucía, donde "ha aplicado un plan de choque y cesado de la consejera".

El dirigente 'popular' ha lamentado que el regidor castellano-manchego, en lugar de tomar medidas para "reforzar una sanidad que tiene aviso de derribo" se haya dedicado a decir que se trata de un "bulo" del PP. "Lo que tenía que hacer es reconocer sus errores, ser humilde e identificar la causa del error", ha añadido.

Bendodo ha insistido en que cuando en Andalucía afloró el problema con los cribados, "el Gobierno de Juanma Moreno se puso al frente desde el principio anunciando la incorporación de más de 4.000 sanitarios y asumiendo su responsabilidad" en alusión al cese de Rocío Hernández.

Por contra, ha apuntado que en Castilla-La Mancha "no ha habido ni plan de choque, ni depuración de responsabilidades, ni Page se ha puesto al frente de la crisis", lo que desde su punto de vista demuestra que "a la hora de la verdad" el presidente de Castilla-La Mancha es "puro sanchismo" y ante una situación así "actúa como lo hace Pedro Sánchez, diciendo que todo es un bulo".

Núñez critica "incapacidad de gestión"

Por su parte, Paco Núñez ha asegurado que este asunto responde la "incapacidad de gestión" mostrada por el presidente de Castilla-La Mancha al "no haber sido capaz de solucionar" un problema cuya raíz es el cierre repentino en el mes de mayo de la empresa concesionaria del servicio.

"Page se ha dedicado a insultar al alcalde de Talavera de la Reina a través de la portavoz del Gobierno regional simplemente por pedir una reunión para tratar un problema tan grave como la vida de las mujeres de su ciudad. ¿Pero dónde se ha visto esto?", se ha preguntado.

Por ello, ha afirmado que "más le valdría a este Gobierno insultar menos y trabajar más" porque "hay muchas explicaciones por dar" en lugar de "insultar y faltar al respeto permanentemente".

El Gobierno se defiende

Desde el Gobierno regional, ha insistido durante toda la semana en que este asunto no soporta comparación con la crisis de los cribados de cáncer de mama de Andalucía porque todos los informes de las pruebas que se han llevado a cabo han sido notificados.

Tanto el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, como la portavoz, Esther Padilla, han señalado esta semana que el origen del problema fue el cierre "de un día para otro" de la concesionaria y han destacado la rápida respuesta de la Junta concediendo las pruebas pendientes a Quirón que ha empezado a citar a 500 mujeres esta semana.

"Todas las mujeres que estaba previsto que se sometieran a la prueba de detección precoz del cáncer de mama en 2025 se harán la prueba en 2025" más allá de que "tenga que ser en febrero o en diciembre", apuntaba este miércoles Padilla.