Castilla-La Mancha defiende que el retraso en las pruebas de cáncer de mama en Talavera se debe al cierre de la clínica

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado este martes que el programa de cribado de cáncer en la región funciona "correctamente" y ha pedido frenar los bulos relacionado con este asunto.

Asimismo, ha informado de que en Talavera de la Reina (Toledo) las mujeres que estaban pendientes de realizarse el cribado de cáncer de mama ya están siendo llamadas para someterse a las pruebas.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha explicado en declaraciones a los medios en el Palacio de Fuensalida que la confusión ha surgido a raíz de informaciones sobre la supuesta no realización de pruebas a 2.500 mujeres en Talavera y de críticas del Partido Popular.

Fernández Sanz ha precisado que el retraso se ha debido a que la empresa adjudicataria del servicio ha decidido abandonar el contrato a finales de mayo sin previo aviso, lo que ha considerado "irresponsable" y por lo que deberá asumir consecuencias legales.

"Como no avisó, no pudimos reaccionar en ese momento; y tener otra empresa o hacerlo internamente no es de la noche a la mañana", ha señalado.

Inicio de búsqueda

El consejero ha añadido que la empresa que se marchó ni siquiera había citado a las mujeres para el cribado, y ha recordado que los meses de julio y agosto suelen aprovecharse para calibrar los equipos y realizar tareas de mantenimiento.

Por ello, la Consejería inició en junio la búsqueda de una nueva empresa, con negociaciones que se concretaron en septiembre, y en octubre se cerró la prestación del servicio, incorporando además mejoras tecnológicas en el Hospital de Talavera.

Inicio de pruebas

Este martes ya se han realizado las primeras mamografías a 500 mujeres de las 3.000 que estaban pendientes. Fernández Sanz ha asegurado que en Talavera se estima que anualmente unas 7.000 mujeres participan en el cribado, de las que 4.000 ya se han hecho la prueba.

El resto lo hará antes del 31 de diciembre, garantizando que "no va a quedar nadie sin hacerse el cribado de mama en Talavera ni en ningún lugar de Castilla-La Mancha".

Tranquilidad

El consejero ha transmitido un mensaje de tranquilidad y contundencia a las mujeres de la región y ha pedido "eliminar los bulos", al tiempo que ha criticado al Partido Popular por "alimentar este tipo de informaciones falsas".

Según Fernández Sanz, el Gobierno actual realiza cribados de cáncer de mama al doble de personas que el anterior Ejecutivo popular y ha desmentido que haya miles de personas pendientes de cribado.

Finalmente, ha subrayado que el programa de detección precoz en Castilla-La Mancha "sigue funcionando correctamente" y ha advertido de que no se debe generar alarma en torno a un tema tan sensible como el cáncer, cuya detección temprana está salvando numerosas vidas.

Falso paralelismo

Fuentes del Gobierno regional aseguran que a diferencia de lo ocurrido en Andalucía, esta situación no afecta a ninguna mujer que esté a la espera del resultado de un cribado. Solo supone un retraso limitado en la realización de las pruebas de cribado voluntario para mujeres de esta comarca sanitaria. Además, han recordado que estas pruebas pueden realizarse a lo largo de todo el año natural.

Por otro lado, en Castilla-La Mancha no se ha producido un fallo generalizado en el sistema de cribados. Lo ocurrido se debe a la quiebra de una clínica colaboradora encargada de parte de los cribados en el área sanitaria de Talavera de la Reina.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha resuelto la situación mediante un contrato de emergencia. La empresa Quirón ya está realizando las pruebas de cribado a las mujeres que no fueron citadas por la clínica que cesó su actividad. Este procedimiento se llevará a cabo hasta que se adjudique nuevamente el servicio, sin causar parones ni lagunas