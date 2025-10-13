Castilla-La Mancha ampliará a 36 las enfermedades detectadas a recién nacidos en la 'prueba del talón'

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha avanzado que la sanidad castellano-manchega va a ampliar a 36 las patologías que se detectan en el cribado neonatal -conocido popularmente como prueba del talón- en 2026.

Durante la presentación del proyecto de la 'Ciudad del Cine' que se ubicará en el parque de Polvorines de Toledo, el regidor autonómico ha incidido en que durante el próximo año se procederá a ampliar las 30 enfermedades actuales a 36 con el objetivo de "llegar a 40 antes de que acabe la legislatura".

Page ha recordado que "en los momentos más duros de la sanidad en Castilla-La Mancha" esta prueba se redujo a "diez detecciones" y que desde su Gobierno buscan seguir ampliando la detección en "un simple pinchazo que ni notamos cuando somos recién nacidos".

Hoja de ruta

El pasado mes de agosto, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ya avanzó la idea del Gobierno regional de llegar a las 40 enfermedades congénitas, endocrinas y metabólicas en 2027, año en el que termina la legislatura.

En un vídeo publicado en redes sociales, recordaba que el 30 de mayo, Castilla-La Mancha alcanzaba las 30 patologías detectadas, entre ellas la atrofia muscular espinal, que solo se localiza en seis comunidades autónomas.

Un momento de la intervención de Page en Toledo.

La inclusión de esta patología y de otras las circunscribía a la estrategia marcada por el Plan de Salud de Castilla-La Mancha, en el que "la prevención y la promoción de la salud son claves para conseguir una sociedad más saludable".

Formación Profesional

Por otra parte, Page también ha asegurado que en la reunión del Consejo de Gobierno de este martes se dará luz verde a un gasto de 6,5 millones de euros enfocado a la convocatoria de dos programas duales de Formación Profesional en el ámbito laboral.

El presidente castellano-manchego ha descrito esta inversión como "un gasto social de primer orden" que estará dividido en 3,6 millones para formación dual en empresas y el resto a formar en "oficios".

"Esto tiene mucha importancia para poder seguir ajustando el mercado laboral y la capacitación de nuestros jóvenes al mercado laboral", ha sentenciado Page, además de situar en el 80 % los niveles de empleabilidad alcanzados a través de este tipo de formación.