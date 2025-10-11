Toledo se moviliza contra las "agresiones" al sistema sanitario y el aumento de las listas de espera

Manifestación organizada por la plataforma 'Toledo por la Sanidad Pública'. Plataforma 'Toledo por la Sanidad Pública'

Cerca de 500 personas participaron este sábado en una marcha organizada por la plataforma 'Toledo por la Sanidad Pública' en defensa del sistema sanitario público.

El recorrido ha culminado en el Hospital de Toledo, donde los manifestantes denunciaron las "agresiones" al sistema sanitario y el aumento de las listas de espera en la región.

Uno de los portavoces de la plataforma, Emiliano García, ha subrayado a EFE la importancia de "mantener viva la llama" en la defensa de la sanidad pública ante unas privatizaciones que considera "generalizadas".

García ha insistido en que no quieren establecer paralelismos con otras comunidades, pero ha advertido que la sanidad pública, que ha calificado como "la joya de la corona", requiere protección frente a los recortes y externalizaciones.

Listas de espera

El portavoz ha denunciado que las listas de espera en Castilla-La Mancha han aumentado durante el primer semestre del año y temen que la situación empeore tras las vacaciones de verano del personal sanitario.

Según García, esta espera tiene un efecto grave en los pacientes, no solo por el retraso en la atención médica, sino también por el impacto anímico que genera, especialmente cuando se trata de pruebas diagnósticas de enfermedades detectadas recientemente.

Reunión

Durante la jornada, la plataforma ha entregado al hospital 6.421 firmas que respaldan sus reivindicaciones y han solicitado una reunión con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, para dialogar sobre la situación y explorar posibles soluciones.

García ha valorado positivamente la participación ciudadana en la marcha, calificando la asistencia de "notable" y destacando que, en tiempos dominados por la apatía, la respuesta de la población es muy positiva.

Respecto a futuras acciones, el portavoz ha adelantado que se decidirán en asamblea, aunque no se descartan conferencias, nuevas concentraciones ante el hospital o incluso trasladar las protestas a los barrios de Toledo, con el objetivo de implicar más a la ciudadanía y concienciar sobre la importancia de la sanidad pública.