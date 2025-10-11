El PP denuncia el "colapso sanitario" en Toledo y acusa a Page de "ocultar" parte de las listas de espera en la región

La portavoz regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha denunciado este sábado el "colapso sanitario" que, a su juicio, sufre el Hospital Universitario de Toledo (HUT) como consecuencia de los recortes en materia sanitaria del Gobierno de Emiliano García-Page.

Durante una comparecencia ante los medios a las puertas del centro hospitalario, Hernández ha asegurado que la situación del hospital es "insostenible", y que el complejo se ha convertido en el centro con mayor lista de espera de toda Castilla-La Mancha, concentrando por sí solo el 30 por ciento del total de pacientes en espera en la región.

Según los datos ofrecidos por la portavoz popular, en la actualidad hay 9.393 pacientes pendientes de una intervención quirúrgica y 20.531 personas esperando una cita con un especialista, lo que suma casi 30.000 pacientes en lista de espera en el Hospital de Toledo.

"Es un reflejo del deterioro que sufre la sanidad regional bajo la gestión del PSOE", ha afirmado Hernández, quien ha exigido al Ejecutivo autonómico "transparencia y soluciones urgentes".

Listas de espera

La representante del PP ha denunciado también que el Gobierno regional "oculta" parte de las listas de espera mediante un procedimiento que deja fuera del registro oficial a los pacientes que aún no tienen fecha asignada para su cita o intervención.

"Se trata de listas de espera sin fecha, invisibles en los datos oficiales, que esconden a miles de personas que siguen esperando ser atendidas", ha asegurado.

Colapso

Hernández ha recordado que el pasado martes se registraron 77 pacientes esperando cama en los pasillos del hospital, lo que, según ha indicado, evidencia la saturación estructural del centro.

"No hablamos de un problema puntual o de un pico epidemiológico. Es una situación sostenida en el tiempo por la falta de personal, de medios y porque muchas camas siguen cerradas", ha afirmado.

La portavoz regional ha lamentado que "los amplios pasillos del hospital, que deberían estar despejados, se han convertido en salas de espera improvisadas", y ha asegurado que "los pacientes y sus familias sufren las consecuencias directas de la nefasta gestión sanitaria del Gobierno socialista".

Laboratorio

En su intervención, Hernández también se ha referido a los problemas en el laboratorio del Hospital Universitario de Toledo, donde —según ha recordado— los trabajadores llevan más de un año denunciando episodios de intoxicaciones sin que se haya puesto remedio.

"Se han trasladado las incidencias a la gerencia del centro, al SESCAM y al propio presidente Page, y no se ha hecho absolutamente nada. Los empleados siguen sufriendo una situación que pone en riesgo su salud laboral", ha subrayado.

Medidas urgentes

Para Hernández, la situación del Hospital de Toledo "es el ejemplo más claro del abandono, la dejadez y la desidia con la que el Gobierno de Page gestiona la sanidad en Castilla-La Mancha".

La dirigente popular ha reclamado medidas urgentes para dotar al centro de más personal, medios materiales y recursos presupuestarios, así como "transparencia real" en la publicación de las listas de espera.

"Los ciudadanos de Castilla-La Mancha merecen una sanidad pública digna, eficaz y con recursos suficientes. Lo que no pueden seguir soportando son los recortes y la opacidad del Gobierno socialista de Page", ha concluido Hernández.