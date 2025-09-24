Tres pueblos de Castilla-La Mancha estrenarán centros de salud con una inversión millonaria: todos los detalles

El Gobierno de Castilla-La Mancha invertirá 15,6 millones de euros en la construcción de tres nuevos centros de salud en Añover de Tajo (Toledo), Yunquera de Henares y Horche (Guadalajara), tras publicar la licitación de los proyectos de redacción y dirección de obra.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha detallado que estas infraestructuras darán cobertura a más de 30.000 tarjetas sanitarias en zonas básicas que engloban 31 municipios y diez consultorios locales. "Son una muestra clara del compromiso con la Atención Primaria y, especialmente, con el medio rural", ha señalado.

En el caso de Yunquera de Henares, el contrato licitado, valorado en 371.727 euros, contempla la redacción del proyecto, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud.

El nuevo centro se levantará en una parcela de casi 2.900 metros cuadrados en la calle Miramohernando, con una superficie construida de 2.300 metros cuadrados. La inversión total ascenderá a 5,7 millones de euros y beneficiará a más de 10.000 tarjetas sanitarias de la localidad y de otros 18 municipios de la zona.

Añover de Tajo

En Añover de Tajo, el Gobierno regional ha sacado a licitación la redacción y dirección del futuro centro de salud por 355.390 euros, con un plazo de ofertas abierto hasta el 22 de octubre.

El nuevo edificio alcanzará los 2.100 metros cuadrados frente a los 400 de las actuales instalaciones. Con una inversión de 5,5 millones de euros, dará servicio a más de 12.000 tarjetas de Añover, Alameda de la Sagra y Pantoja.

Horche

Por último, en Horche (Guadalajara), se destinarán 280.748 euros a la licitación de la redacción del proyecto y dirección de obra, cuyo plazo de ofertas finaliza el 21 de octubre.

La nueva infraestructura sustituirá a las actuales instalaciones obsoletas y dará servicio a más de 8.000 tarjetas sanitarias de la localidad y su zona básica, que incluye diez consultorios locales. La inversión prevista será de 4,1 millones de euros.

Sanidad cercana

Padilla ha recordado que desde 2015 el Ejecutivo autonómico ha destinado más de 1.500 millones de euros a infraestructuras sanitarias, subrayando la apuesta del Gobierno regional por reforzar la Atención Primaria y garantizar servicios públicos de calidad "al alcance de todos y todas, vivan donde vivan".