CLM se sitúa a la "vanguardia" de la innovación tecnológica con la IA como clave para la mejora de la sanidad rural

La Inteligencia Artificial (IA) representa una "grandísima oportunidad" para transformar la atención sanitaria, especialmente en las zonas rurales, ha señalado Pablo Crespo, secretario general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).

Crespo ha realizado estas valoraciones durante un desayuno informativo celebrado este miércoles en el hotel Pintor El Greco de Toledo, al que también ha asistido el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz.

El secretario general de Fenin ha destacado que la IA permitirá a los profesionales de la salud centrarse en los casos más complejos y optimizar los recursos. En el entorno rural, esta tecnología es clave para el uso de dispositivos de monitorización remota, que mejoran la cobertura asistencial. "La tecnología va a jugar un papel clave para atender a personas en el ámbito rural", ha recalcado Crespo.

Crespo también ha advertido de la necesidad de una estricta regulación para los algoritmos de IA utilizados en el sector. Su objetivo es "garantizar que el uso de esos datos y el uso de esos algoritmos sea seguro para los pacientes y mejore la productividad del sistema".

Durante el evento, Crespo ha elogiado a la región por situarse "a la vanguardia de la innovación tecnológica", destacando la significativa reducción de la obsolescencia de su equipamiento en los últimos años.

"Si vemos los datos que había hace unos años de obsolescencia en la comunidad autónoma, que eran preocupantes, lo cierto es que han mejorado significativamente y eso es en parte por la apuesta que ha tenido el Gobierno de Castilla-La Mancha por invertir en tecnología", ha afirmado.

Para Crespo, el Ejecutivo autonómico ha demostrado una "clara visión de apoyarse en la tecnología para mejorar la atención de los pacientes", algo crucial para su población "muy dispersa" con un ámbito rural "muy relevante" y una población crónica "importante".

Un motor económico

El sector de la tecnología sanitaria es un pilar económico en España. En 2024, facturó más de 12.000 millones de euros, con 5.000 millones procedentes de exportaciones. Según datos de Fenin, por cada euro invertido, la industria genera 1,27 euros.

En total, "cerca de 400" millones de euros únicamente en España, sin contar lo invertido por multinacionales fuera del país.

"Somos un sector que supone una inversión para el sistema sanitario en salud, pero también en rendimiento económico", ha apuntado Crespo. La industria genera 55.000 empleos directos, con un coste por empleado de 60.000 euros, casi el doble de la media nacional, y "lidera en empleo femenino y la inclusión de personas con discapacidad", ha enfatizado Crespo.