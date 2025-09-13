El PP CLM insiste en que los 11 PAP quedan "en el aire" y ve "riesgo real para la sanidad rural"

El diputado del PP Nacho Redondo durante su intervención en un pleno celebrado en las Cortes de Castilla-La Mancha. Cortes CLM

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha insistido este sábado en que la continuidad de 11 Puntos de Atención Permanente (PAP) en distintos pueblos de la región ha quedado "en el aire", pese a que el Gobierno regional ha negado "tajantemente" que vaya a cerrarse ninguno de estos consultorios con urgencias las 24 horas del día.

El diputado autonómico del PP Nacho Redondo ha preguntado al Ejecutivo de Emiliano García-Page "por qué desprotege" a estos centros sanitarios si "según dicen" no los van a clausurar.

En esta línea, ha exigido que se suspenda "de inmediato" la resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) que deroga las órdenes que regulaban los once PAP afectados. "La salud de los ciudadanos no puede ser una moneda de cambio para la política", ha afirmado.

Riesgo real

Redondo ha acusado a Page y al PSOE de estar "jugando con la salud de los castellanomanchegos" y ha advertido de que, mientras la resolución siga adelante, la planificación de cierres "sigue latente" y la "incertidumbre" afecta a familias, mayores y personas vulnerables.

"Esto no es solo un cambio administrativo, es un riesgo real para la sanidad rural y un ejemplo más de cómo Page y el PSOE mienten y confunden a la ciudadanía", ha añadido.

El debate surge después de que el también diputado popular Juan Antonio Moreno expresara días atrás su preocupación por los efectos de esta resolución en 11 municipios de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, donde se concentran los PAP señalados.

Frente a estas críticas, la directora general de Atención Primaria, Ángeles Martín Octavio, ha reiterado este sábado desde Sigüenza (Guadalajara) que la Junta no ha previsto "cerrar ni cesar la prestación asistencial en ninguno" de los Puntos de Atención Permanente de Castilla-La Mancha.

Ha pedido al PP "responsabilidad y no utilizar la sanidad como arma arrojadiza difundiendo informaciones sin rigor y con el único objetivo de generar alarma".

Martín Octavio ha asegurado que la modificación del Mapa Sanitario supone un cambio "meramente formal y por seguridad jurídica", sin que ello implique el cierre de servicios. Según ha explicado, los PAP "mantendrán su vigencia hasta la entrada en vigor de la nueva resolución" para garantizar la continuidad asistencial.