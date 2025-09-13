El Gobierno de Castilla-La Mancha niega "tajantemente" que 11 consultorios con urgencias vayan a cerrar

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha negado este sábado "tajantemente" que vaya a cerrarse ningún Punto de Atención Permanente (PAP), consultorios locales con urgencias 24 horas, en los pueblos de la región.

La directora general de Atención Primaria, Ángeles Martín Octavio, ha lanzado un mensaje de tranquilidad desde Sigüenza (Guadalajara) y ha pedido al Partido Popular "responsabilidad y no utilizar la sanidad como arma arrojadiza difundiendo informaciones sin rigor".

El "único objetivo" de los 'populares', ha lamentado, es "generar alarma entre la población con una prestación esencial como es la atención sanitaria".

Unas palabras que llegan después de que el diputado autonómico del PP, Juan Antonio Moreno, expresara días atrás su preocupación por una resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) el pasado agosto que deroga las órdenes que regulan los PAP de 11 localidades.

Según los 'populares', esta medida genera "muchas dudas" sobre la seguridad jurídica y la continuidad del servicio en varios pueblos de las provincias de Albacete (Molinicos), Ciudad Real (Alamillo, Viso del Marqués, Albadalejo y Villanueva de la Fuente), Cuenca (Villanueva de la Jara, Campillo de Altobuey y Horcajo de Santiago) y Guadalajara (Almonacid de Zorita, Tamajón y Budia).

Sin embargo, Martín Octavio ha acusado al PP de hacer una "interpretación torticera" del proyecto de Orden de modificación del Mapa Sanitario de Castilla-La Mancha, que se encuentra en fase de información pública.

La directora general ha explicado que los cambios afectan únicamente a la delimitación de las Zonas Básicas de Salud y que los Puntos de Atención Permanente "mantendrán su vigencia hasta la entrada en vigor de la resolución para garantizar la continuidad del servicio".

Cambio "meramente formal"

La responsable de Atención Primaria del Ejecutivo castellanomanchego ha insistido en que se trata de un cambio "meramente formal y por seguridad jurídica, pero no supone en absoluto el cese en la prestación de los Puntos de Atención Permanente que existen", como garantiza la disposición transitoria del texto normativo.

Además, ha recordado que "el único intento de cierre de Puntos de Atención Continuada en Castilla-La Mancha se produjo en 2013 durante el Gobierno del PP, presidido en ese momento por María Dolores de Cospedal".