Castilla-La Mancha arranca el curso con una inversión de 53 millones de euros en Sanidad

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado el nuevo curso con la aprobación de una inversión de 53 millones de euros dedicada a la sanidad. Este montante irá destinado a incorporar un sistema unificado para la gestión de tratamientos onco-hematológicos, renovar equipos informáticos y contratar gas natural para las infraestructuras del Sescam.

La encargada de desgranar los detalles de esta medida ha sido la consejera portavoz, Esther Padilla, quien ha subrayado que estas mejoras reforzarán la calidad asistencial en los centros sanitarios de la región.

La puesta en marcha del sistema de gestión para tratamientos onco-hematológicos forma parte del Plan Regional Integral contra el Cáncer, una estrategia que según ha recordado "tiene entre sus prioridades disponer de sistemas de información unificados, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial, garantizar la seguridad de los pacientes y modernizar nuestro sistema de salud”.

Padilla ha precisado que hasta ahora cada hospital trabajaba con un sistema diferente, por lo que no estaba homogeneizada la gestión clínica ni la farmacológica. De ahí que hayan incorporado un "sistema único que abarcará todo el proceso, desde el diagnóstico hasta la administración y el seguimiento de los tratamientos”.

Entre otras cuestiones, este software permitirá definir protocolos terapéuticos, validar y preparar la medicación, administrarla y hacer el seguimiento farmacoterapéutico con todas las garantías de seguridad y control.

Equipamiento informático

Respecto a la inversión en equipos informáticos, la consejera ha señalado que ha significado la mayor parte de la partida, concretamente 31,5 millones de euros con la intención de "reforzar los procesos asistenciales y de gestión de la sanidad regional", dotando a los profesionales de herramientas modernas y eficaces que garanticen un mejor soporte en su trabajo diario.

El contrato contempla la adquisición de ordenadores de sobremesa, portátiles, dispositivos de impresión, copia y digitalización, así como sistemas de videocolaboración, salas multimedia y equipamiento específico para diseño gráfico. También permitirá hacer frente a la obsolescencia del parque existente, con la incorporación de nuevo material adaptado a las demandas actuales.

En total se incorporarán 575 nuevos portátiles y anualmente se renovarán 233 equipos de este tipo así como 2.065 ordenadores de sobremesa cada año.

En el área de impresión, copia y digitalización la renovación afectará a 2.100 equipos de forma anual y se sumarán 400 nuevas incorporaciones para cubrir necesidades adicionales. En lo que respecta a las salas multimedia, se incorporarán 57 nuevas cada año, en distintos formatos de videocolaboración. Asimismo, los departamentos que requieren alta capacidad de procesamiento y diseño gráfico dispondrán de 50 nuevos equipos anuales.

Suministro de gas natural

Por último, Esther Padilla ha informado de que el Ejecutivo autonómico ha dado luz verde a la autorización previa para contratar el suministro de gas natural destinado a los centros dependientes del Sescam durante los próximos dos años, con una inversión superior a 18,5 millones de euros.

En la actualidad, 89 hospitales, centros de especialidades, centros de salud, consultorios y edificios administrativos utilizan gas natural en sus calderas para la producción de agua caliente sanitaria y calefacción.

“Estamos hablando de un servicio básico e imprescindible para garantizar la actividad asistencial en buenas condiciones”, ha concluido la portavoz.