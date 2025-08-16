La doctora Mercedes Guerra, nueva presidenta del CNECS, marcará el futuro de la formación sanitaria

La doctora Mercedes Guerra Requena, jefa del servicio de Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular del Hospital Universitario de Guadalajara, ha sido elegida presidenta del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNECS).

Su elección fue formalizada en el pleno celebrado en julio, que también designó a Mónica Rodríguez Carballeira, presidenta de la Comisión Nacional de Medicina Interna, como vicepresidenta.

El director gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, Alberto Jara Sánchez, ha trasladado personalmente las felicitaciones del Gobierno regional a la doctora Guerra, deseándole éxito en esta nueva etapa.

Este puesto la sitúa al frente de un órgano clave que asesora al Ministerio de Sanidad en la coordinación y garantía de calidad de la Formación Sanitaria Especializada, incluyendo los programas de Médico Interno Residente (MIR) y Enfermera Interna Residente (EIR).

Nuevas responsabilidades

Mercedes Guerra ha afirmado que afronta esta etapa con “gran responsabilidad”, ya que deberá dar respuesta a las necesidades de las 56 especialidades en Ciencias de la Salud.

Entre sus objetivos prioritarios destaca la actualización de los programas formativos, la mejora de los procedimientos administrativos y la potenciación del uso de herramientas digitales que faciliten la comunicación y el acceso a la información.

Asimismo, la presidenta del CNECS ha subrayado la importancia de valorar la opinión de los especialistas para analizar la distribución de plazas formativas y detectar posibles déficits o superávit en determinadas especialidades, lo que permitirá a las nuevas generaciones de profesionales tomar decisiones más informadas sobre su carrera.

Consejo Nacional

El Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud es un órgano consultivo del Ministerio de Sanidad encargado de coordinar la actuación de las Comisiones Nacionales de Especialidades y validar los programas formativos de las distintas titulaciones sanitarias.

Además, promueve la investigación y la innovación en el ámbito de la formación especializada y emite informes sobre la oferta anual de plazas y otros aspectos relevantes del sistema sanitario.

Trayectoria profesional

Guerra cuenta con una amplia trayectoria profesional y académica. Es especialista en Angiología y Cirugía Vascular, con dos másteres en Gestión Clínica y Gestión Hospitalaria, y desde 2009 dirige el Servicio de Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital Universitario de Guadalajara.

Ha ocupado cargos destacados en la Sociedad Española de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, y su labor investigadora incluye numerosas publicaciones y participaciones en estudios nacionales e internacionales en su especialidad.

La doctora Mercedes Guerra en un quirófano. Esteban Palazuelos

Con su nombramiento, asume un papel clave en la formación de los futuros profesionales sanitarios en España, consolidando la excelencia académica y clínica en todas las especialidades del país.