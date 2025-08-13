El PP denuncia que la sanidad en Castilla-La Mancha "agoniza" por abandono y ataques diarios a sanitarios

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha denunciado el incremento de agresiones a profesionales sanitarios en la región y ha exigido a Page la puesta en marcha de medidas "urgentes y correctoras" para frenar una situación que consideran "grave" y "sostenible en el tiempo".

El diputado autonómico y responsable del área sanitaria del PP, Juan Antonio Moreno, ha lamentado que "casi a diario" se produzcan ataques contra trabajadores del sistema público de salud, que en 2024 han sumado 384 casos denunciados según datos sindicales.

Moreno ha mostrado su solidaridad con el colectivo y ha respaldado las protestas y concentraciones recientes, a las que ha calificado de "justificadas, necesarias y a tener en cuenta".

A su juicio, "agredir a un sanitario sale barato" y este repunte de violencia responde a la "nefasta gestión" del Gobierno regional. Además, ha señalado que la Atención Primaria está "colapsada", la hospitalaria mantiene listas de espera "récord" y los profesionales no ven reconocidos sus méritos ni su antigüedad.

Situación límite

En este sentido, ha recordado que actualmente hay 98.736 pacientes en lista de espera en la región: 58.700 para una cita con un especialista, 36.106 para una operación y 3.196 más que en 2015 pendientes de una intervención quirúrgica.

Además, más del 34% de los pacientes que esperan una operación llevan más de seis meses esperando a ser atendidos.

Paciente recibiendo un tratamiento médico

Moreno ha advertido de que la sanidad en Castilla-La Mancha "agoniza" por el "abandono" del Ejecutivo socialista, y ha insistido en que es imprescindible actuar de inmediato.

Hace mucho hincapié en que se debe tomar medidas para "evitar que las agresiones se sigan contando por días" y garantizar la seguridad y el respeto a los profesionales sanitarios.