Se derrumba el techo en una de las salas de descanso del Hospital de Albacete y el PP habla de "abandono total"

El falso techo de la sala de descanso habilitada en la zona de quirófanos, en la primera planta del Hospital General Universitario de Albacete, se vino abajo durante la madrugada del sábado al domingo.

Un tremendo susto que, por suerte, se quedó solo en eso. La estancia estaba siendo utilizada en el momento del derrumbe por dos enfermeros, pero no sufrieron daños pese a que grandes placas de yeso y diversos cascotes cayeron sobre los sofás que utilizan los profesionales sanitarios para descansar.

"He hablado con la presidenta del Consejo de Colegios de Enfermería de la región y responsable del Colegio Oficial de Enfermería de Albacete, Concha Piqueras, para interesarme por la salud de los enfermeros del Hospital de Albacete que estaban presentes cuando cayó el techo de una de las salas del CHUA", ha escrito este lunes en la red social 'X' (antes Twitter) el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

Otra fotografía del derrumbe.

El dirigente 'popular', además, ha avanzado que su partido seguirá "reclamando la mejora de las condiciones para los trabajadores sanitarios a través de un plan de modernización de instalaciones sanitarias; la recuperación de la carrera profesional; la modernización de la atención primaria y un plan de choque que mitigue las desbordadas listas de espera".

Un tuit al que ha contestado el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, que ha recordado que el Gobierno regional, presidido por el socialista Emiliano García-Page, está construyendo "un nuevo hospital en Albacete". Un proyecto que ha calificado como "imprescindible" y sobre el que ha recordado que "ya está en un proceso muy avanzado de ejecución".

Efectivamente @paconunez_ era imprescindible un nuevo Hospital en Albacete como está haciendo el gobierno de @garciapage y que ya está en un proceso muy avanzado de ejecución.



No sé cómo pudisteis desde paralizar el proyecto desde el PP, primero en los cuatro años de Cospedal,… https://t.co/TnMpAT2DAo — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) August 11, 2025

"No sé cómo pudisteis desde paralizar el proyecto desde el PP, primero en los cuatro años de Cospedal, y luego boicoteándolo en la primera legislatura con Manuel Serrano como alcalde no facilitando los trabajos administrativos. El Hospital podría llevar ya tiempo hecho. Cuando se inaugure recordar que será a pesar (y muy a pesar) vuestro", ha respondido Gutiérrez a Núñez.

Abandono "sistemático"

Por su parte, en una nota de prensa, el diputado del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha Juan Antonio Moreno, ha calificado a Page como el "peor gestor sanitario de todo el país" y le ha acusado de someter a la sanidad regional a un abandono "sistemático" y "total".

A juicio de Moreno, el derrumbe ocurrido en el Hospital de Albacete "evidencia el estado de las instalaciones sanitarias con las que se cuenta en la ciudad". Una conservación que, a su juicio, también es "lamentable" en el resto de centros sanitarios de Castilla-La Mancha.