Alarmante dato en la Atención Primaria de Castilla-La Mancha

El 17,2 por ciento de los pacientes que en Castilla-La Mancha necesitó acceder a una consulta en Atención Primaria en 2022 por padecer "un verdadero problema de salud" no pudo hacerlo, un dato que se eleva al 21,4 por ciento en el conjunto del país, según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) que califica la situación de "extremadamente preocupante".



El V informe de la FADSP sobre la situación de la Atención Primaria en las 17 autonomías presentado este jueves en rueda de prensa por su portavoz, Marciano Sánchez Bayle, sitúa a la Comunidad de Madrid en primer lugar con el mayor porcentaje (26,7 por ciento) de pacientes que necesitaron acudir a su centro médico por sufrir un importante problema de salud y no pudieron hacerlo, lo que desde la FADSP se tilda de "situación terrorífica e incompatible con el funcionamiento de la Atención Primaria".



Según Sánchez Bayle, el informe no entra en el recorrido de estos pacientes una vez que se vieron obligados a descartar el centro de salud para su atención si bien estiman que las opciones más previsibles pasan por el desembarco en las urgencias hospitalarias, lo que explica su actual saturación, la opción de la sanidad privada o esperar a que el problema se resuelva espontáneamente.



A la Comunidad de Madrid, le sigue Andalucía con un 24,7 por ciento de pacientes con problemas importantes de salud que no pudieron acceder a su centro, por delante de Cataluña y la Comunidad Valenciana, con el 23,6 por ciento.



La FADSP ha aclarado que la Atención Primaria es el nivel asistencial que más se utiliza (con una frecuencia en 2019 de 9,7 veces por persona y año) y por tanto su empeoramiento es más sensible a la población y "sus problemas y deterioro justifican las importantes movilizaciones que se dan en todo el país, ya que ese primer nivel asistencial sigue sin recibir la atención presupuestaria y de recursos que precisa".

El 54,3 % de pacientes afectados en 2022 por demoras



En cuanto a las demoras, el informe revela que en 2022 el 85,6 por ciento de los pacientes encuestados tuvo una demora superior a dos días en las consultas de Atención Primaria, más del doble que en 2019 mientras que un 54,3 por ciento sufrió retrasos de siete días o más, 20 puntos por encima de los datos de hace cuatro años.



Para el portavoz de la FADSP, esta es una situación "intolerable" ya que una demora prolongada es "incompatible con la accesibilidad que debería tener la Atención Primaria y explica el malestar de la ciudadanía y de los profesionales".



De media, la demora en España es de 8,8 días, tres días más que en 2019 cuando era de 5,8 y seis comunidades superan los nueve, liderando la lista Cataluña con 11,59 y la Comunidad Valenciana, 10,03. Le siguen Andalucía, Baleares, Canarias y la Comunidad de Madrid, todas ellas en torno a los nueve días.



En Castilla-La Mancha, la demora media fue de 6,38 días.

La consulta telefónica no gusta a la mitad de la población

El último informe de la FADSP constata que las consultas médicas telefónicas no resultan cómodas al 45,5 por ciento de la población, un 26,9 por ciento se declara "poco o nada satisfecho" y un 63,4 por ciento afirma que por teléfono puede explicarse peor que en una consulta presencial.



Además, un 47,6 por ciento está convencido de que no entiende las indicaciones del médico igual de bien que si estuviera cara a cara. Sobre este asunto, la FADSP asegura que las consultas telefónicas retrasan el diagnóstico y suponen una barrera en el acceso para las personas mayores. El 33,7 % opina que todas las consultas deberían ser presenciales y un 63,5 % admite ambos formatos.

Las consultas en enfermería aumentan un 40 %

En 2021 ser realizaron en los centros de Atención Primaria de todo el país 261 millones de consultas de medicina y 190 millones en enfermería, lo que supone frente a 2020 un crecimiento del 7,29 por ciento en el primer caso y un significativo incremento del 40,4 por ciento de aumento en el segundo.



Respecto a la consulta médica por tramos de edad destacan el grupo de 35 a 64 años con 110 millones, mientras que en la enfermería el primer puesto lo lidera la franja de 65 años o más con casi 78 millones de asistencias.



Las demandas de urgencias y emergencias se reducen un 17,5 por ciento en relación a 2020 y suben casi un 6 por ciento las resueltas por desplazamiento de profesional sanitario.







Sigue los temas que te interesan