La fibromialgia afecta a 140.000 castellano-manchegos: "Darían un brazo por no tener dolor"

La Federación de Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica de Castilla-La Mancha (FFCLM), en su Día Mundial que se celebra este jueves 12 de mayo, ha estimado que alrededor de unos 140.000 castellanomanchegos se ven afectados por estas enfermedades.

La presidenta de la FFCLM y enferma de fibromialgia desde 1998, Eugenia Ramírez, ha confesado en declaraciones a Efe que no recuerda el último día que se levantó de la cama sin ningún tipo de dolor y "eso es muy triste".

Así, ha señalado que las personas que padecen este tipo de enfermedad darían "un brazo por no tener ese dolor continuo" pues pueden padecer hasta 200 síntomas, ya que las dolencias afectan a los músculos, a los ligamentos y a los tendones "lo que lleva a padecer muchas patologías asociadas", ha asegurado.

Afecta a la vida social

Por ello, ha denunciado que los enfermos de fibromialgia o de síndrome de fatiga crónica sienten que sus patologías se ponen en entre dicho cuando intentan hacer vida social, "porque aunque la enfermedad no sea visible, no significa que no exista", ya que ha aseverado que los enfermos están "mal todos los días y, con el paso del tiempo, los brotes duran más y por lo tanto son más fuertes".

En el Día Mundial de Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica, la federación ha reivindicado más medios para los enfermos, ya que ha advertido de que desde el inicio de la pandemia "la atención ha ido a peor", y también ha reclamado mayor visibilidad para esta enfermedad.

En este sentido, ha destacado que las conversaciones que mantiene la federación con la Junta de Comunidades "se quedan en nada porque prometen pero luego no hacen" y ha asegurado que, por eso, las asociaciones "hacen miles de eventos para recaudar fondos con los que ayudar a los enfermos, para que estén no para que se recuperen", ha apostillado, pues es una enfermedad que no tiene cura y solo cuentan con medicamentos para paliar los síntomas.

