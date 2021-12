La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, a través de la red social Facebook, ha informado a los castellano-manchegos sobre los pasos que han de seguir en caso someterse a un test de antígenos que arroje un resultado positivo por coronavirus.

La primera recomendación a quienes se encuentren en dicha situación es que utilicen mascarillas FFP2 desde el momento en el que tengan conocimiento de su positivo.

Además, para evitar contagiar a otras personas, tendrán que iniciar una cuarentena domiciliaria que deberá ser de al menos 10 días desde el comienzo de los síntomas, recordando que "no es necesario hacer PCR para levantar el aislamiento".

Por otra parte, la Consejería de Sanidad solicita a los castellano-manchegos que den positivo en un test de antígenos que avisen de la situación a sus contactos estrechos, que son aquellos con los que se ha estado más de 15 minutos sin mascarilla en las 48 horas previas al inicio de los síntomas.

Y, por último, habrá que contactar con el centro de salud a fin de "confirmar el positivo".

Quejas generalizadas

Aunque la publicación ha despertado gran interés entre los ciudadanos de la región, que han compartido el post original más de 1.500 veces en menos de 24 horas, la última de las cuatro respuestas que Sanidad ha ofrecido a la pregunta "¿Qué debo hacer si mi autotest COVID da positivo?" ha soliviantado de manera generalizada a los usuarios del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), que se han quejado ante las serias dificultades que encuentran a la hora de contactar con los centros de salud.

"Me quedo en casa esperando que me cojan el teléfono del centro de salud y me despiden procedentemente", "llamar al centro de salud es como si llamaras al más allá", "por teléfono no será, porque no te lo cogen", "¿Qué hay que hacer para que cojan el teléfono? Hay un número mágico. Increíble", "¿Si no cogen el teléfono dónde leche llamas? Qué descontrol más grande" o "es vergonzoso estar llamando tres días seguidos al centro de salud y ni una sola vez conseguimos hablar con nadie" han sido algunos de los muchos comentarios de protesta que han quedado plasmados en el post.

Personal de refuerzo

El pasado 23 de diciembre, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, anunció que el Consejo de Gobierno había aprobado la puesta en marcha de varias medidas para aliviar la fortísima tensión que está soportando la Atención Primaria en plena sexta ola de la pandemia. Entre ellas destacan 205 nuevas contrataciones para que la plantilla de personal administrativo alcance los 817 empleados y el refuerzo del call center de respuesta telefónica con 21 incorporaciones para poder dar 5.500 citas diarias más.

Además, para descargar de trabajo a los profesionales de los centros de salud, las bajas laborales por coronavirus pasarán a ser gestionadas directamente por la gerencia de inspección y los resultados negativos tras una PCR serán comunicados por mensaje de texto a los pacientes a través de mensaje de texto.

Y es que otra de las quejas que más repiten los usuarios en la publicación de la Consejería de Sanidad es la demora del SESCAM en realizar pruebas PCR a los posibles contagiados y, posteriormente, en la entrega de los resultados. A este respecto, algunos de los comentarios de los castellano-manchegos han sido: "El día 21 de diciembre me hicieron una PCR. Aún estoy esperando el resultado. Mientras tanto, tengo que estar aislada, no puedo ir a trabajar, pero no tengo resultados... Y, por supuesto, la baja médica tampoco". "A mi sobrina le hicieron el miércoles la prueba por su centro de salud porque dieron positivo 8 niños de su clase y no le han dicho el resultado todavía". "Vergonzoso que hayamos comunicado al médico de cabecera positivo en COVID por antígenos de mi marido el jueves a primera hora y aún nadie le haya llamado para PCR. Por supuesto, si a él no se lo han hecho, mucho menos a los contactos estrechos, por los que nadie le ha preguntado. ¿Así se pretende controlar el virus?".

El consejero Fernández Sanz también anunció en la misma rueda de prensa que se van a habilitar lugares específicos fuera de los centros de salud y de los hospitales para hacer más pruebas PCR, aunque de momento no se ha concretado dicha medida. Además, el Consejo de Gobierno también decidió reforzar el rastreo con la petición que ha hecho ya ha hecho al Ministerio de Defensa de incorporar militares al proceso.

Hay que recordar que aquellas personas que hayan sido contacto estrecho de un positivo no deberán realizar cuarentena siempre que tengan completa la pauta de vacunación, aunque sí tendrán que "reducir las interacciones sociales, utilizar la mascarilla y vigilar los posibles síntomas". Quienes no tengan completada la vacunación si deberán aislarse en su domicilio durante diez días y ponerse en contacto con su centro de salud.

