Castilla-La Mancha va a recueprar los puntos de vacunación masiva -16 en total-, va a hacer PCR fuera de los centros de salud y va a contratar a más personal administrativo para aliviar el colapso en la Atención Primaria durante la sexta ola de la pandemia. Así lo ha decidido este jueves el Gobierno autónomico durante el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en el Palacio de Fuensalida.

Según ha explicado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en una rueda de prensa posterior, hay "una gran afluencia" en los servicios de urgencias hospitalarios y en la Atención Primaria de la comunidad. Por ello, ha indicado que estos servicios se reforzarán "sin ningún problema" a lo largo de toda la Navidad.

Más personal en Atención Primaria

En Atención Primaria se ha decidido reforzar el personal administrativo, que contará con 205 personas más. Antes de la pandemia, la región partía de 612 administrativos en los centros de primaria, a lo largo de la pandemia se aumentó a 702 y hoy se ha tomado la decisión que sean hasta 817 administrativos.

Sumado al refuerzo administrativo, también se va a crear una subida en la respuesta en el 'call center' de respuesta telefónica. En este 'call center' centralizado hay 86 personas trabajando que vienen a dar unas 15.000 citas diarias, y desde hoy se ha decidido pasar de 86 a 117 profesionales para poder dar 5.500 citas más diarias de las 15.000 que ya se están dando.

Otra de las medidas que se han adoptado en el Consejo de Gobierno es que las PCR realizadas a pacientes que sean negativas no van a tener necesidad de acudir al centro de salud y recibirán el resultado a través de SMS con el objetivo de aliviar el trabajo de los profesionales de los centros de salud. Además, las bajas laborales que se produzcan por COVID no tendrán que gestionarse desde los médicos de Atención Primaria.

Asimismo, la renovación de medicamentos para los crónicas será automática y esos pacientes no tendrán que acudir al centros de salud.

PCR fuera de los centros de salud

En cuanto a la realización de pruebas PCR, se van a habilitar lugares diferentes a los asistenciales para hacerlas, es decir, en lugar de hacerlos en los centros de salud o en los servicios de urgencias de los hospitales, se van a hacer en lugares concretos si la demanda es mayor que la actual. Ya se están preparando lugares específicos en Toledo, Guadalajara, Albacete y Ciudad Real.

Además, el Consejo de Gobierno también ha decididoreforzar el rastreo con la petición que ha hecho ya ha hecho al Ministerio de Defensa de militares, con el fin de liberar a enfermeros o enfermeras que están rastreando en este momento y así puedan dedicarse a la vacunación.

Puntos de vacunación masiva

Respecto a la vacunación, se van a poner en marcha puntos masivos, que ya los hubo en su día, diferentes a los que en este momento hay en Atención Primaria. La idea es que estos puntos masivos sean los que vacunen mayoritariamente a la población y que no se haga dentro del circuito de Atención Primaria. Serán un total de 16 puntos diferentes en la región que no van a estar ubicados en los centros de salud.

En la provincia de Ciudad Real, se convertirán en puntos de vacunación el Hospital General Universitario de Ciudad Real, el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan y los hospitales de Tomelloso, Manzanares, Valdepeñas y Puertollano.

En Cuenca, que ya se inició este miércoles por la tarde, el punto de vacunación estará en la Hípica. En Guadalajara, el punto de vacunación estará en el Hospital y en el polideportivo San José.

En Toledo capital, habrá dos puntos, el Hospital Universitario de Toledo y en un circuito paralelo en el centro de salud del Polígono. Además, El CEDT de Illescas también se convertirá en punto de vacunación masivo y en Talavera, se ubicará en un lugar parejo al centro de salud Río Tajo.

En Albacete, se situará en el Ferial, y en las localidades Almansa, Hellín y Villarrobledo, los puntos de vacunación se situarán en los hospitales.

Page, a favor de las restricciones de movilidad

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado este jueves que "mientras no haya restricciones de movilidad, las medidas que a nivel particular puedan implementar las comunidades autónomas para frenar el avance de la sexta ola de coronavirus no dejarán de ser parches".

Así se ha pronunciado Page durante la firma de un convenio con el rector de la UCLM, Julián Garde, donde ha recordado que "el pasado año se adoptaron muchas restricciones a nivel autonómico y el virus no se propagó".

"El virus está vinculado a la movilidad y es libre. Si no nos planteamos restricciones serias de movilidad, las comunidades autónomas tampoco podemos pensar que a base de parches se arregla un problema", ha dicho.

