Oposición en Castilla-La Mancha al adiós a las mascarillas al aire libre

El Colegio Oficial de Médicos de Guadalajara considera que la decisión de abandonar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios abiertos debería haberse pospuesto y ha recordado que la mascarilla sigue siendo obligatoria en lugares cerrados y donde no se pueda mantener la distancia de seguridad aunque sea al aire libre.



En un comunicado, el presidente del Colegio de Médicos de Guadalajara, Javier Balaguer, ha señalado que el Colegio de Médicos quiere recordar "que estamos todavía en pandemia y que debemos seguir siendo cautos", y ha agregado que "a pesar de que la prohibición se levante, consideramos que debemos seguir utilizando la mascarilla en sitios donde estemos con bastantes personas aunque sea al aire libre".



Ha señalado que en las últimas semanas hemos visto un progresivo descenso de contagios y de personas ingresadas en los hospitales y unidades de cuidados intensivos, pero ha indicado que la situación sigue siendo preocupante, por lo que el Colegio de Médicos considera que la decisión de abandonar la obligatoriedad debería haberse pospuesto.



"Aunque los datos epidemiológicos están mejorando, las nuevas variantes deberían hacernos ser un poco más cautos y probablemente deberíamos haber retrasado el quitarnos las mascarillas porque todavía tenemos la probabilidad de que las nuevas variantes puedan producir un aumento de incidencia sobre todo en aquella parte de la población que todavía no está vacunada", ha explicado Balaguer.



Por otro lado, el representante de los médicos en Guadalajara ha recordado que hay que seguir llevando la mascarilla a salir de casa ya que sigue siendo obligatoria en espacios cerrados, así como en aquellos espacios públicos en los que no se pueda mantener la distancia interpersonal de seguridad.