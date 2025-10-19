La psicóloga Ana M. Ángel Esteban sobre el cáncer de mama: "El apoyo psicológico es fundamental"

Este domingo, 19 de octubre, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una enfermedad que cada año afecta a miles de mujeres y en cuyo proceso juega un papel esencial el acompañamiento emocional .

Así lo manifiesta la psicóloga Ana M. Ángel Esteban, con consulta en Toledo, quien considera que es tan "fundamental" este aspecto como una detección temprana.

"Hay muchísimas formas de ser. Unas mujeres son más fuertes y otras más sensibles y susceptibles de recibir ayuda psicológica, tan importante en tantas áreas de la vida del ser humano", explica. No obstante, subraya que "detrás de cada una de estas personas hay una historia de vida, de sufrimiento" en la que "el cuerpo cambia y, por tanto, emociones que son dignas y necesitadas de atención familiar, social y profesional".

Una situación que considera "aplicable" a cualquier tipo de cáncer que "te rompe, te cambia y altera tu ciclo vital".

En estas situaciones, recuerda que el apoyo psicológico cumple la función de aliviar el impacto de la noticia, de fortalecer los recursos emocionales que cada uno tiene y de aprender una actitud de resiliencia ante lo que se avecina.

Por ello, considera que ser empático con esa persona es más que suficiente para hacerle sentir mejor. En este sentido apunta que "ni siquiera a veces para hacer sentir bien a alguien hay que decirle nada".

"A veces basta con un silencio acompañado de un abrazo, un apretón de manos, una mirada de amor o un estoy aquí. Las frases hechas hasta pueden hacer daño porque pueden interpretarse como falta de atención o implicación", apunta.

Dentro de este tipo de afirmaciones engloba afirmaciones que relativizan el momento como "no va a ser nada", "verás como ya mismo estás bien" o incluso "no seas quejica".

Impacto emocional

Un momento especialmente delicado se vive cuando la paciente recibe la noticia. En ese momento, la psicóloga recuerda que vive un "shock" que le produce sentimientos como "pánico, indefensión y ansiedad". "Todo se te mueve y ves que todo lo que tienes y lo que quieres se amontona en tu pensamiento con una visión de futuro próximo que no puedes controlar", explica.

En ese momento, el psicólogo ayuda a procesar esa información sin paralizarse y sin anticipar obsesivamente. "Tratamos el miedo en términos reales, con la normalidad de la situación pero no para ir a una depresión", apunta.

Qué pasa durante el tratamiento

Durante el proceso de quimioterapia, radioterapia e incluso cirugía, que pueden implicar cambios en la imagen corporal, "la desgana, el llanto, el dolor, las náuseas, la fatiga o las pocas ganas de ver o hablar con nadie, en general", también puede implicar "una sensación de pérdida de control en varios aspectos vitales".

"Los psicólogos aquí intentamos fortalecer la autoestima, enseñamos técnicas de afrontamiento, de motivación y a introducir esta circunstancia en la vida familiar y laboral, porque absolutamente todo se ve alterado", añade. Un momento en el que "hablar con la familia" es importante para "darles pautas de actuación".

Cómo deben actuar la familia y amigos

Ana M. Ángel Esteban insiste que las actitudes y comportamientos de familias y amigos son "clave" porque más allá del apoyo del psicólogo, son las personas que tienen más cerca. Aquí, con la debida orientación psicológica, aconseja "un término medio entre sobreproteger y minimizar el dolor". Un trabajo "esencial para reducir los niveles de ansiedad".

"La salud mental es esencial para controlar la vulnerabilidad y recuperar la fortaleza que ya tenía antes esa persona. No demasiadas veces se tiene en cuenta que la psicología no cura el cáncer pero alienta e ilumina el alma de quien lo está enfrentando", señala.

Por eso, más allá de subrayar la importancia que tiene la detección temprana y la necesidad de acudir a las revisiones, cuando el diagnóstico es positivo "el acompañamiento y apoyo psicológico transformará la vivencia desde el primer momento y durante todo el proceso".

Para ello, afirma que situaciones que hacen aumentar las endorfinas como "ejercicio en la medida de lo posible, reír o evitar cualquier situación problemática externa a este momento", será "esencial" para lograr el "bienestar psicológico y físico".