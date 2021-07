Así debes actuar si tienes en casa alguna de las 46 variedades de helados contaminados

Más de 40 variedades de diferentes helados podrían estar afectados por la la presencia de trazas de óxido de etileno. En concreto, según un listado elaborado por la asociación de consumidores Facua, habría 46 variedades de productos elaborados por Froneri, empresa fabricante de helados de Nestlé, Milka, Toblerone, Nuii, Oreo, Princesa, La Lechera y Smarties.

En esta línea, Facua ha reclamado a Nestlé y Froneri "que actúen con transparencia y hagan pública la lista completa de productos afectados" y ha indicado que, hasta la fecha, el único fabricante que ha hecho pública una lista de productos que deben ser retirados en España ha sido Mars.

La asociación de consumidores ha alertado este lunes de que estos productos afectados pueden encontrarse en establecimientos de hostelería y tiendas de alimentación "si no los adquirieron a través del distribuidor, sino de forma directa en hipermercados antes de su retirada", explica la asociación. Asimismo, aconseja a los usuarios que tengan estos productos afectados en sus hogares que se abstengan de consumirlos y los devuelvan a los establecimientos para que les reembolsen el dinero.

Por su parte, Froneri alerta en un comunicado en su página web de que, por el momento, se están "retirando aquellos lotes de productos en los que se ha utilizado el ingrediente que contiene trazas de ETO (Óxido de Etileno). "Desde que recibimos la alerta sobre la contaminación accidental de dicho ingrediente suministrado por uno de nuestros proveedores, hemos tomado medidas proactivas", explica Froneri, que asegura que están trabajando "en plena cooperación con las autoridades sanitarias" para retirar "rápidamente todos los lotes afectados de los puntos de venta".

Además, en un comunicado posterior, recogido por Europa Press, la empresa ha aclarado que "únicamente están afectados lotes muy concretos de determinados productos". "No hay ninguna categoría de producto afectada en su totalidad y no todos los productos producidos bajo el mismo número de lote están necesariamente afectados. Un mismo lote cuenta con varias gamas de productos, algunos de los cuales utilizaron el estabilizante afectado y otros no", precisa.

