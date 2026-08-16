Los amantes de la naturaleza tienen nuevo rincón en Toledo: las lagunas de La Guardia estrenan observatorio de aves

Las Lagunas de La Guardia (Toledo) cuentan con un nuevo atractivo para los aficionados a la naturaleza y, especialmente, a la observación de aves. La Diputación de Toledo ha apoyado la construcción de un nuevo observatorio ornitológico accesible en la tercera de las tres lagunas que forman este espacio natural.

La diputada provincial de Medio Ambiente, Marina García, ha visitado la nueva infraestructura junto a la alcaldesa de La Guardia, Marta Maroto, en una actuación que pretende mejorar uno de los principales recursos naturales del municipio y ampliar sus posibilidades como reclamo para el turismo rural.

El observatorio permite contemplar y fotografiar las aves desde un punto preparado para minimizar las molestias sobre la fauna y su hábitat. Además, ha sido diseñado con criterios de accesibilidad para facilitar su uso a personas con movilidad reducida.

La actuación ha contado con una inversión total de 17.500 euros, de los que 17.000 han sido aportados por la Diputación de Toledo.

Durante la visita, Marina García ha defendido la colaboración entre la institución provincial y los ayuntamientos para proteger los espacios naturales y, al mismo tiempo, convertirlos en recursos capaces de atraer visitantes y generar actividad en los municipios.

"Con actuaciones como esta ayudamos a nuestros municipios a proteger y poner en valor sus espacios naturales, haciéndolos además más accesibles y generando nuevas posibilidades para atraer visitantes interesados en la naturaleza", ha señalado.

Sin alterar el hábitat

Las Lagunas de La Guardia constituyen uno de los principales espacios naturales del municipio y cuentan con un importante atractivo para la observación y fotografía de aves.

La incorporación del nuevo observatorio en la tercera laguna permite ampliar los puntos desde los que los visitantes pueden acercarse a la riqueza ornitológica del enclave sin interferir en la biodiversidad.

La alcaldesa, Marta Maroto, ha agradecido el respaldo de la Diputación y ha destacado la importancia de continuar mejorando un espacio que ya recibe visitantes atraídos por sus valores naturales.

En esta labor también participa la Asociación Amigos de las Lagunas de La Guardia, que colabora con el Ayuntamiento en la conservación del entorno, la divulgación de sus valores y el fomento de la observación de aves.

Marina García ha puesto en valor precisamente esta implicación, tanto de la administración local como de la asociación, para conservar un espacio que busca consolidarse como un referente del turismo ornitológico y de naturaleza en la provincia de Toledo.