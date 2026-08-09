Los embalses de Castilla-La Mancha resisten el verano y se sitúan al 63%: afrontan agosto con más agua que en 2025

Los embalses de Castilla-La Mancha afrontan el tramo central del mes de agosto en una posición sensiblemente mejor que en los últimos ejercicios. La reserva hídrica regional se sitúa en el 63,4 % de su capacidad total, con un volumen de 3.679 hectómetros cúbicos (hm³) de agua acumulada.

A pesar del buen dato, este colchón de agua ha sufrido un notable descenso de 60 hm³ en los últimos siete días, un retroceso habitual en esta época del año debido a las elevadas temperaturas, la evaporación y el aumento de la demanda.

Además, Castilla-La Mancha se coloca ligeramente por debajo de la media nacional de España (69,6%). El promedio del país se ve impulsado por las cuencas del norte peninsular que rebasan ampliamente el 80 % de llenado. Por contra, los sistemas del Segura y del Júcar se mantienen en la franja más baja con un 55,3 y 58,5 %, respectivamente.

Mapa del estado de los embalses en España. Ultima actualización del 03/08/2026. Embalses.es

Los datos coordinados por la Agencia del Agua regional y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) revelan que la comunidad castellanomanchega cuenta con un 22,9% más de agua que en los últimos años (40,5 % de media histórica) para estas mismas fechas y con 358 hm³ que hace un año (3.321 hm³ en 2025).

Si bien es un registro sobresaliente, el mapa muestra que dicha abundancia no se distribuye de manera homogénea. En Toledo coexisten los dos extremos. Mientras que Castrejón roza el lleno total al 98% de su capacidad, el embalse de Finisterre atraviesa una situación crítica, desplomándose hasta el 20% con apenas 26,4 hm³ almacenados.

Embalse de Entrepeñas. ASOCIACIÓN DE RIBEREÑOS DE ENTREPEÑAS Y BUENDÍA

En el resto de la comunidad autónoma predominan afortunadamente cifras holgadas. En Ciudad Real, la Torre de Abraham se mantiene al 80% (147,2 hm³); en Albacete, la Fuensanta alcanza el 76% (160 hm³); y en Cuenca, el embalse de Alarcón sostiene un sólido 75% de llenado (838 hm³).

La cabecera del Tajo en el punto de mira

La atención se concentra en los embalses de cabecera del Tajo. En Guadalajara, Entrepeñas acumula 531 hm³ (al 66% de su capacidad) y Alcorlo se sitúa en también en el 66% con 119 hm³, mientras que Buendía (entre Cuenca y Guadalajara) almacena 880 hm³ (52% de llenado).

Esta situación de relativa bonanza en la cabecera no ha impedido que resurja el debate político y territorial sobre la gestión del agua tras el recién autorizado nuevo trasvase hacia el Segura de 87 hm³ repartidos entre agosto y septiembre.

Ante esta decisión, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía ha pedido prudencia, advirtiendo que la suma del consumo estival y las derivaciones hídricas llevará a los embalses a pasar del Nivel 1 (gran abundancia) al Nivel 2 (normalidad hidrológica).

Insisten en que la abundancia derivada de los meses húmedos no debe llevar a descuidar las reservas estratégicas ante el previsible retorno de los ciclos de sequía.