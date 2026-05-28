Castilla-La Mancha presenta el mayor operativo de su historia contra el fuego: 126 millones, 2.700 agentes y 248 medios

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado en la base de Alcoba de los Montes (Ciudad Real) la campaña de prevención y extinción de incendios forestales para 2026 en la región, un operativo en el que se invertirán 126 millones de euros, 10 millones más que el pasado año.

El dispositivo de Infocam reunirá 2.700 profesionales y dispondrá de 248 medios operativos —incluidos helicópteros de distintas capacidades y aviones anfibios—, y 220 medios terrestres, entre autobombas, brigadas helitransportadas y terrestres, maquinaria pesada, patrullas móviles y unidades de comunicaciones.

Asimismo, se dispondrán 114 puntos de vigilancia fija distribuidos por toda la región para garantizar una detección temprana y una respuesta rápida ante cualquier conato o incendio forestal.

Al respecto, Caballero ha insistido en "una apuesta política clara por la protección del medio natural, la seguridad de las personas y el futuro del medio rural".

Los medios disponibles se activan y modulan en función del Índice de Propagación Potencial de Incendios (IPP) diario, un marcador que permite ajustar la respuesta operativa al nivel de riesgo existente en cada momento y territorio.

Además, los medios que operan adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico refuerzan capacidad de respuesta y coordinación del dispositivo.

En este sentido, el responsable del Ejecutivo regional ha remarcado que Infocam "no es solo un operativo de emergencias, es un gran ejemplo de una política pública estratégica que genera empleo estable, fija población y protege nuestros montes frente a una amenaza creciente derivada del cambio climático".

Caballero ha presumido de que el Gobierno de Castilla-La Mancha no baja la guardia ante el fuego. "Al contrario, seguimos reforzando la prevención y la capacidad de respuesta porque sabemos que cuidar nuestros montes es también cuidar de nuestros pueblos y de la calidad de vida de la ciudadanía", ha señalado.

El vicepresidente segundo ha insistido en la importancia de la corresponsabilidad social y ha recordado que "la gran mayoría de los incendios son evitables, por lo que la implicación de la ciudadanía es clave para reducir riesgos y proteger nuestro patrimonio natural".

Una efeméride para "un dispositivo moderno"

El vicepresidente segundo ha subrayado el 20 aniversario de Infocam y de la empresa pública Geacam. Además, ha destacado su evolución hasta convertirse en "un dispositivo moderno, profesionalizado y preparado para afrontar incendios cada vez más complejos".

El viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar ha destacado que Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma "que más invierte en prevención por habitante y por superficie forestal", con una planificación que combina trabajos selvícolas, mantenimiento de cortafuegos y quemas prescritas.

En 2026, se prevé actuar sobre más de 11.200 hectáreas mediante tratamientos preventivos y consolidar una estrategia que busca reducir el riesgo.

Un comienzo "exigente" de 2026

El viceconsejero ha explicado que, en los primeros meses de 2026 (hasta el 26 de mayo), se han registrado 289 intervenciones, con 160 hectáreas afectadas, frente a las 184 intervenciones y 45 hectáreas del mismo periodo de 2025, lo que indica "un inicio de campaña más exigente".

En 2025 se contabilizaron 1.606 siniestros con 7.473 hectáreas afectadas, frente a los 1.152 siniestros y 6.177 hectáreas en 2024. No obstante, ha destacado la alta eficacia del dispositivo, ya que entre el 84 y 90% de los incendios se quedan en conatos y solo el 1 % supera las 100 hectáreas, "lo que demuestra la capacidad de detección y respuesta temprana de Infocam".

La prevención salva es el lema de este año y centra la estrategia de comunicación del Gobierno regional en la concienciación de la ciudadanía sobre su papel en la lucha contra los incendios forestales. La campaña incluye diversas acciones informativas.

Despliegue en la provincia de Ciudad Real

La presentación oficial de la campaña ha tenido lugar en la base de Alcoba de los Montes, con la presencia de su alcalde, Pedro Escudero. Allí se encuentra una de las infraestructuras clave del dispositivo regional, donde han participado más de 40 profesionales y se han mostrado distintos medios operativos, incluidos helicópteros, brigadas y equipos de maquinaria pesada.

El despliegue que Infocam va a desarrollar en la provincia de Ciudad Real, contará este año con cerca de 600 profesionales entre personal de la Junta de Comunidades, agentes medioambientales y efectivos de Geacam.

En cuanto a los medios operativos, la provincia dispondrá de cinco medios aéreos, entre ellos cuatro helicópteros para el transporte de brigadas helitransportadas y un helicóptero extrapesado Super Puma con base en La Atalaya, con capacidad para hasta 19 personas.

Respecto a los medios terrestres, el operativo estará formado por tres brigadas helitransportadas, 13 brigadas terrestres, cinco equipos de maquinaria pesada, 11 autobombas, siete autobombas-retén, una nodriza y 13 patrullas móviles, además de una patrulla de refuerzo. A ello se suman también 19 puntos de vigilancia fija distribuidos por la provincia.