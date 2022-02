Anabel Pantoja se rompe en directo pero lo cuenta todo sobre su separación de Omar Sánchez

Después de muchos rumores, Anabel Pantoja ha terminado confirmando su separación definitiva de Omar Sánchez. Aunque la colaboradora de televisión ha evitado hablar en los últimos días sobre su matrimonio, la realidad es que la relación con 'el negro' no pasaba por su mejor momento y ha llegado a su fin. Lejos de esconderse, esta misma tarde de lunes Anabel Pantoja ha acudido a su puesto de trabajo en 'Sálvame' para contar todo lo que ha pasado.

Visiblemente afectada, pero serena, Anabel empezó su participación agradeciendo el cariño recibido por parte de sus compañeros: "Tengo que dar las gracias por el respeto, al director de hoy y a mis compañeros por cómo me han tratado el tema. Hoy es difícil y me lo estáis haciendo fácil".

Con un nudo en el pecho, Anabel Pantoja deja claro que han tenido crisis y enfados como todas las parejas pero cree que el detonante para ellos fue la vuelta de Omar de 'Supervivientes'.

"Nosotros tenemos crisis y enfados de pareja pero no entro en eso, hay un momento en el que yo veo que no avanzo, cuando él vuelve de la isla. Yo estoy cambiada y él viene tocado. Ahí no se me queda pequeño, él es un gran hombre y a lo mejor la que no he estado a la altura he sido yo. Yo veía todo muy dormido", reconoce Anabel sobre el momento que las cosas entre ellos empezaron a cambiar.

Recordando la polémica boda en la que los rumores no dejaron de sucederse, Anabel comentó qué le sucedió los días antes de la boda en los que ella se dio cuenta de muchas cosas.

Montaña rusa

"En la boda no voy a contar lo que me pasó íntimamente, yo fuí una montaña rusa esa semana y no solo por el fallecimiento de mi abuela, que fue lo más grande. Quería casarme pero fue una montaña rusa". Mostrando su faceta más sincera y natural, la colaboradora de televisión ha terminado reconociendo que no llegó a la boda al 100% con 'el negro': "No llegamos plenamente como pareja a la boda, estabamos al 60% o menos, por mi parte, no sé él. Yo me cargué al hombro la boda, gracias a mis amigos y la gente que acudió fue una boda maravillosa".

En cuanto al momento exacto en el que ella se da cuenta de que su matrimonio no puede seguir adelante, Anabel relató con lágrimas en los ojos qué ha sucedido en las últimas semanas: "Cuando se pasa la boda no me puedo ir de luna de miel, me pasa algo personal independientemente de lo de mi abuela y me marca. Omar no hace nada malo, es algo mío personal. Me pasa algo y lo vivo sola. Ahí yo ya me noto rara, me fui ocho días a Cantora y a la vuelta vi una relajación plena, yo tenía que tener algo más".

A pesar de todo lo sucedido, Anabel solo tiene bonitas palabras para su 'negro' al que sigue queriendo mucho y le desea lo mejor: "Él a mí me ha salvado, me he sentido qurida, adorada, admirada, pero después de la boda se me fue el sentimiento". En cuanto al futuro que quiere para ella ahora, Anabel explica: "Si tengo que estar sola después de 30 años lo haré, tengo pánico, pavor, pero lo voy a hacer porque me lo debo".

