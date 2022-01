Plantón de Olga Moreno a Marta López en su cumpleaños y tirón de orejas a Antonio David

Una amiga está en las duras y en las maduras. No es el caso de Olga Moreno, pero sí el de Marta López. La ganadora de 'Supervivientes 2021' ha plantado a la colaboradora televisiva en la celebración de su 48 cumpleaños. Pero, lejos de enfadarse y tener en cuenta este plantón, Marta ha vuelto a romper mil lanzas en favor de su amiga.

Marta López asegura que Olga permanecía ajena la relación entre Antonio David y Marta Riesco, que ya era vox populi en los pasillos de Telecinco: "Ella no tenía absolutamente ni idea. Creyó a su marido".

Precisamente fue en las instalaciones de la cadena amiga donde la colaboradora de 'Sálvame' tuvo constancia del incipiente noviazgo: "Yo me enteré en la tele. Es verdad que todo el mundo lo decía pero también creo que hubo un parón justo cuando pasó eso. Porque luego ya no veíamos nada raro ni escuchábamos cosas pero está claro que esto viene de lejos". A pesar de este mal trago para Olga, Marta está convencida de que su amiga sabrá reponerse: "Olga va a retomar el vuelo, estoy completamente segura".

Por otra parte, la tertuliana recrimina a Antonio David el mensaje que ofreció ayer sábado por la tarde: "Me ha parecido un poco feo hablar de las tres mujeres como por igual metiéndolas en el mismo saco. Creo que Olga no es que se merezca más respeto, pero son muchos años y creo que le debería dar su sitio, que no se lo ha dado".

Y tiene el convencimiento de que sí el ex Guardia Civil ha dado este paso es porque sus sentimientos por la reportera de 'El programa de Ana Rosa' son sinceros: "Creo que está enamorado porque le ha importado tres pepinos".

Sigue los temas que te interesan